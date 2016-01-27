Разработка логотипа проектной организации, специализирующейся на проектировании котельных, отопления, газофикации и т.п. Размещение логотипа на сайте, визитках и титульном листе документации.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Разработка логотипа проектной организации, специализирующейся на проектировании котельных, отопления, газофикации и т.п. Размещение логотипа на сайте, визитках и титульном листе документации.
Сайт организации, специализирующейся на строительстве, модернизации, обслуживании котельных, инженерных сетей и т.п. Хост есть.