Личные данные:
Ф.И.О.: Пиринов Андрей Александрович
Дата рождения: 16.04.1990
Адрес: Одесса, Украина
E-mail: [email protected]
ICQ: 238237057
Образование
Одесский Национальный Политехнический Университет
Институт Компьютерных Систем
специальность: Системное Программное Обеспечение
Иностранные языки:
Английский (чтение, перевод)
Опыт работы:
Я web-программист, свободно владею следующими web-технологиями: PHP, HTML, CSS, JAVA Script и др.
Опыт работы более 3-х лет.
При необходимости могу предоставить координаты заказчиков для консультации про мою персону.
Вот список некоторых моих проектов, разрешенных для демонстрации их заказчиками:
Знания в области ИТ:
Операционные системы:
MS Windows 95/98/2000/XP/Vista/Seven
Linux
Языки программирования:
PHP
HTML
CSS
Java Script
Базы данных:
MySQL
Изучаю в свободное время:
C#
Java
MSSQL
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!