Личные данные:

Ф.И.О.: Пиринов Андрей Александрович

Дата рождения: 16.04.1990

Адрес: Одесса, Украина

E-mail: [email protected]

ICQ: 238237057

Образование

Одесский Национальный Политехнический Университет

Институт Компьютерных Систем

специальность: Системное Программное Обеспечение

Иностранные языки:

Английский (чтение, перевод)

Опыт работы:

Я web-программист, свободно владею следующими web-технологиями: PHP, HTML, CSS, JAVA Script и др.

Опыт работы более 3-х лет.

При необходимости могу предоставить координаты заказчиков для консультации про мою персону.

Вот список некоторых моих проектов, разрешенных для демонстрации их заказчиками:

www.soap.od.ua

www.ogstock.ru

www.instrument.ck.ua

www.webproduct.su

www.mosdfs.ru

www.mytupperware.com.ua

www.valdai.com.ua

www.transanalysis.ru

www.cameracrew.ru

www.uvoice.ru

www.mytourist.ru

www.dlya-hozyayki.ru

Знания в области ИТ:

Операционные системы:

MS Windows 95/98/2000/XP/Vista/Seven

Linux

Языки программирования:

PHP

HTML

CSS

Java Script

Базы данных:

MySQL

Изучаю в свободное время:

C#

Java

MSSQL