ds_ivanenko

Дмитрий ds_ivanenko

 
36 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WordPress. Качественное сотрудничество!
WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Создать WordPress плагин отправка ссылки на почту по запросу
Отличный исполнитель! Внимателен к деталям. Всё вовремя и качественно! Будем сотрудничать и дальше!
Очень приятно было работать с Павлом. Задание поставлены четко. Всегда на связи. Оплата моментальная после проверки задания! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
vitaly2k
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$57
10 баллов
6 лет назад
Landing page wordpress
Задача выполнена в поставленный сроки, все сделано как я и просил, однозначно рекомендую работать с Дмитрием!
Рекомендую Виталия, как заказчика! Задачи были поставлены четко, лаконично. Оплата без проблем в сроки. Очень доволен работой с Виталием!!!
Ответный отзыв