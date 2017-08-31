WordPress. Качественное сотрудничество!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель! Внимателен к деталям. Всё вовремя и качественно! Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Павлом. Задание поставлены четко. Всегда на связи. Оплата моментальная после проверки задания! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$57
10 баллов
6 лет назад
Задача выполнена в поставленный сроки, все сделано как я и просил, однозначно рекомендую работать с Дмитрием!
Ответный отзыв
Рекомендую Виталия, как заказчика! Задачи были поставлены четко, лаконично. Оплата без проблем в сроки. Очень доволен работой с Виталием!!!