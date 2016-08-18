vitaly2k

Виталий vitaly2k

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$57
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ds_ivanenko
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$57
10 баллов
8 лет назад
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Рекомендую Виталия, как заказчика! Задачи были поставлены четко, лаконично. Оплата без проблем в сроки. Очень доволен работой с Виталием!!!
Задача выполнена в поставленный сроки, все сделано как я и просил, однозначно рекомендую работать с Дмитрием!
Ответный отзыв
den1deen
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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Все задачи были поставлены четко и ясно. Приятно работать.
Заказ был выполнен в кратчайшие сроки и все как и нужно было. Советую данного исполнителя за очень качественную роботу и отличную коммуникацию!
Ответный отзыв