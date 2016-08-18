Нужно 2 системы оплаты для invision community forum, оплата по очереди
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Нужно 2 системы оплаты для invision community forum, оплата по очереди
Нужно перенести лендинг с другого сайта (конструктора) либо сделать новый похожый на wordpress.
Нужно сделать загрузку видео через сайт на Wordpress с наложением вотермарка на видео.
Нужен сайт одностраничник (+1 страница для товаров) на Wordpress с личным кабинетом (минималистичным, кроме персонального ID и подключения платежной системы не надо)
Нужно создать сайт одностраничник на любом конструкторе
Нужен человек который сможет настроить Apache2 для правильного отображения всех страниц сайта.