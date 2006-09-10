dsv

Гость dsv

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер в интернет-агенство

    Достойные условия работы и заработная плата. Полный рабочий день в офисе (график обсуждаем). Офис недалеко от станции метро Площадь Ленина. Интересует ваше портфолио. Контакты можно найти в личной информации.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа на Си++

    $1000

    Программа на Си++ для синхронизации данных между двумя сторонними API. Необходимо использование БД (MYSQL), ведение лог-файла и синхронизация согласно настройкам программы. Есть ТЗ. Также есть исходники недописанной версии программы, которая выполняет практически все основные ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SE оптимизатор

    $1000

    Для сайта в высококонкруентной теметике требуется SEO. Обязательное требование - проживание в Санкт-Петербурге и возможность предоставить портфолио. Подробности по ICQ 284-543-800

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект на с++ под windows

    $500

    Есть некий API интерфейс. Программа должна подключаться к этому интерфейсу и считывать данные. Также в программе должна быть БД, в которой хранится полученная от API информация. Плюс должна быть некая dll, подключаемая с одной стороны к ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны баннеры

    Нужено 3 варианта анимированных баннеров в разных размерах 100*100 200*300 400*80 240*400 88*31 Хотя один из вариантов должен быть gif, остальные flash за дополнительной информацией и с вопросами в аську 284-543-800

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • PHP программист

    Требуется опытный php программист в Санк-Петербурге. Работа - разовая периодическая + совсем небольшая поддержка проекта (там подправить, тут добавить). Т.е. нужен программист, который бы обслуживал проекты, но не постояяно, а периодически... тел 89118569171 icq 284-543-800

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист С++ или Delphi, PHP, My SQL

    $1000

    Необходимо написать программу, использующую функции из dll, которая будет работать в связке со скриптами PHP. Программист (команда программистов) должен находится в Санкт-Петербурге и быть готовым работать ближайшую неделю только над этим проектом в режиме СРОЧНО.

    PHPDelphi
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для работы по DDE

    $100

    Программа берет данные из специального поля в окне другой программы и передает их по DDE протоколу. Программист желательно должен находится в С-Петербурге.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка системы комментов в CMS Subdreamer

    $100

    Есть CMS Subdreamer - система управления контентом, строящаяся на базе плагинов. Хороша также тем, что полностью интегрируется с разными форумами, в т.ч. Vbulletin 3. у меня Subdreamer интегрирован с форумом, т.е. одна база пользователей, одни ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Кабинет клиента (админка и клиентский интерфейс)

    Регистрация юзера в системе Вход под логином/паролем. Просмотр текущих данных, которые ему напишет админ, написание различных заявок админу. Просмотр IPшников, с которых заходили под данным логином Админов в БД вносится инфа для юзверей Для всех в целом и для каждого ...

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка скрипта новостей

    $20

    Есть скрипт новостей PHP + MYSQL Простая админка, простой вывод юзеру. Тело новости добавляется встроенным редактором, который понимает хтмл теги. Нужно добавить: 1. Чтобы новость могла иметь раздел, в который она добавляется. Соответственно возможность вывода для юзера: по ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
BlackRover
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$80
10 баллов
18 лет назад
Доработка системы комментов в CMS Subdreamer
Все честно, заказ выполнил, получил оплату, все быстро и без проблем! Приятно работать вместе! Спасибо!
Работу выполнил, все хорошо.
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