Сайт будет состоять из одной странички с контактной информацией и описанием процесса выкупа автомобиля.
- $250Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Достойные условия работы и заработная плата. Полный рабочий день в офисе (график обсуждаем). Офис недалеко от станции метро Площадь Ленина. Интересует ваше портфолио. Контакты можно найти в личной информации.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Для выполнения нескольких проектов разной степени сложности и их поддержкиПрикладное ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Программа на Си++ для синхронизации данных между двумя сторонними API. Необходимо использование БД (MYSQL), ведение лог-файла и синхронизация согласно настройкам программы. Есть ТЗ. Также есть исходники недописанной версии программы, которая выполняет практически все основные ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Для сайта в высококонкруентной теметике требуется SEO. Обязательное требование - проживание в Санкт-Петербурге и возможность предоставить портфолио. Подробности по ICQ 284-543-800Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть некий API интерфейс. Программа должна подключаться к этому интерфейсу и считывать данные. Также в программе должна быть БД, в которой хранится полученная от API информация. Плюс должна быть некая dll, подключаемая с одной стороны к ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужено 3 варианта анимированных баннеров в разных размерах 100*100 200*300 400*80 240*400 88*31 Хотя один из вариантов должен быть gif, остальные flash за дополнительной информацией и с вопросами в аську 284-543-800Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется опытный php программист в Санк-Петербурге. Работа - разовая периодическая + совсем небольшая поддержка проекта (там подправить, тут добавить). Т.е. нужен программист, который бы обслуживал проекты, но не постояяно, а периодически... тел 89118569171 icq 284-543-800Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо написать программу, использующую функции из dll, которая будет работать в связке со скриптами PHP. Программист (команда программистов) должен находится в Санкт-Петербурге и быть готовым работать ближайшую неделю только над этим проектом в режиме СРОЧНО.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Программа берет данные из специального поля в окне другой программы и передает их по DDE протоколу. Программист желательно должен находится в С-Петербурге.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Требуется человек, опытный в области Forex, для написания различных общеобразовательных статей по Forex и ведения некоторых разделов форума. Удаленная работа на з/п. Свободный график.Копирайтинг11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть CMS Subdreamer - система управления контентом, строящаяся на базе плагинов. Хороша также тем, что полностью интегрируется с разными форумами, в т.ч. Vbulletin 3. у меня Subdreamer интегрирован с форумом, т.е. одна база пользователей, одни ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 лет назад
Регистрация юзера в системе Вход под логином/паролем. Просмотр текущих данных, которые ему напишет админ, написание различных заявок админу. Просмотр IPшников, с которых заходили под данным логином Админов в БД вносится инфа для юзверей Для всех в целом и для каждого ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $20
Есть скрипт новостей PHP + MYSQL Простая админка, простой вывод юзеру. Тело новости добавляется встроенным редактором, который понимает хтмл теги. Нужно добавить: 1. Чтобы новость могла иметь раздел, в который она добавляется. Соответственно возможность вывода для юзера: по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад