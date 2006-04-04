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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
18 лет назад
Взялся за работу, вовремя не выполнил, в итоге куда-то исчез. Будьте осторожны!
$300
10 баллов
18 лет назад
Очень опытный и грамотный специалист. Выполнил заказ наилучшим образом, консультировал во время тестирования. Учитывал все нюансы заказчика. Результат - быстрее, чем я ожидал. Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Приятно работать! Заказчик четко ставит задачи. Технически грамотен. Терпелив. Без всяких проблем производит оплату. От работы остались самые приятные впечатления.
$50
10 баллов
18 лет назад
Супер быстро и качественно все выполняет! Молодец ему можно доверять проекты! Так держать таких бы добросовестных работников по больше!
$80
10 баллов
18 лет назад
Работу выполнил, все хорошо.
Ответный отзыв
Все честно, заказ выполнил, получил оплату, все быстро и без проблем! Приятно работать вместе! Спасибо!