BlackRover

Гарнов Егор BlackRover

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
gamesfuture
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
0 баллов
18 лет назад
Создание cms для сайта питомника кошек
Взялся за работу, вовремя не выполнил, в итоге куда-то исчез. Будьте осторожны!
axess
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Модернизация сайта интернет-магазина axess
Очень опытный и грамотный специалист. Выполнил заказ наилучшим образом, консультировал во время тестирования. Учитывал все нюансы заказчика. Результат - быстрее, чем я ожидал. Наилучшие рекомендации.
Приятно работать! Заказчик четко ставит задачи. Технически грамотен. Терпелив. Без всяких проблем производит оплату. От работы остались самые приятные впечатления.
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rymax
45 летШвейцария
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Вёрстка 13 страниц
Супер быстро и качественно все выполняет! Молодец ему можно доверять проекты! Так держать таких бы добросовестных работников по больше!
dsv
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$80
10 баллов
18 лет назад
Доработка системы комментов в CMS Subdreamer
Работу выполнил, все хорошо.
Все честно, заказ выполнил, получил оплату, все быстро и без проблем! Приятно работать вместе! Спасибо!
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