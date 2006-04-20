Необходимо модернизировать интернет-магазин www.axess.ru (торговля одеждой по каталогам) , а именно добавить новые отделы на базе каталогов Klingel, Wenz, Hobbex, Gebroeder Gotz. Предпочтение специалистам из СПб - возможно без личной встречи не обойтись. При взаимном интересе гарантирована ...