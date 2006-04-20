axess

Александрович Владимир axess

 
59 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
BlackRover
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
18 лет назад
Адаптация парсера на PHP
Работа выполнена и вновь все замечательно и стабильно. Лучшие рекомендации.
lex84
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Модернизация сайта интернет-магазина axess
Отличный человек. Чрезвычайно терпелив, оплачивает счета без проблем. Было приятно работать с этим заказчиком.
Выполнил ряд подготовительных работ, вполне грамотно. Со временем и весьма быстро будет отличным специалистом.
Ответный отзыв
BlackRover
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Модернизация сайта интернет-магазина axess
Приятно работать! Заказчик четко ставит задачи. Технически грамотен. Терпелив. Без всяких проблем производит оплату. От работы остались самые приятные впечатления.
Очень опытный и грамотный специалист. Выполнил заказ наилучшим образом, консультировал во время тестирования. Учитывал все нюансы заказчика. Результат - быстрее, чем я ожидал. Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв