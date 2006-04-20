необходима срочная верстка 4 страниц. Есть psd
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
17 лет назад
необходима срочная верстка 4 страниц. Есть psd
Редизайн сайта www.axess.ru Необходимо осуществить верстку главной страницы используя проект дизайна и осуществить дизайн и верстку шаблонов внутренних страниц.
Необходимо адаптировать добавление товаров для сайта axess.ru в связи с изменением в структуре сайта www.josefssons.se
Необходимо модернизировать интернет-магазин www.axess.ru (торговля одеждой по каталогам) , а именно добавить новые отделы на базе каталогов Klingel, Wenz, Hobbex, Gebroeder Gotz. Предпочтение специалистам из СПб - возможно без личной встречи не обойтись. При взаимном интересе гарантирована ...