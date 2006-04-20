lex84

Александр Смирнов lex84

 
39 летРоссия/Смоленск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
pantera123
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Скрипт парсера
Спасибо исполнителю .... выполнил заказ в оговоренный срок ( договорились о 100% предоплате ), плюс после исполнения и сдачи заказа он самостоятельно добавил дополнительные функции для удобства которые в принципе мы не обговаривали заранее
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Ответный отзыв
axess
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
7 баллов
18 лет назад
Модернизация сайта интернет-магазина axess
Выполнил ряд подготовительных работ, вполне грамотно. Со временем и весьма быстро будет отличным специалистом.
Отличный человек. Чрезвычайно терпелив, оплачивает счета без проблем. Было приятно работать с этим заказчиком.
Ответный отзыв