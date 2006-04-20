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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Спасибо исполнителю .... выполнил заказ в оговоренный срок ( договорились о 100% предоплате ), плюс после исполнения и сдачи заказа он самостоятельно добавил дополнительные функции для удобства которые в принципе мы не обговаривали заранее
$0
7 баллов
18 лет назад
Выполнил ряд подготовительных работ, вполне грамотно. Со временем и весьма быстро будет отличным специалистом.
Ответный отзыв
Отличный человек. Чрезвычайно терпелив, оплачивает счета без проблем. Было приятно работать с этим заказчиком.