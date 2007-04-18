В двух словах требуется грамотная кросбраузерная верстка на дивах оптимизированная по скорости загрузки, создание темплейта друпал 6. От кандидата требуется отличное знание друпала и CSS верстки. Желательно чтобы в портфолио был хотя бы один сделанный шаблон.
- $250HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно из имеющегося дизайна (в PSD) сделать полно функциональный сайт на друпале 6.16 К сайту должны быть подключены следующие модули globalredirect page_title path_redirect pathauto tagadelic similarterms xmlsitemap Meta tags(nodewords) noindex_external_links google_analytics На сайте должны быть реализованы следующие функции: - резервирование времени на прием - оправка сообщений Дополнение: Дополнительно, но если ...Закрыт14 лет назад
- $50
Для сайта с друпаловским движком нужно: - слайдщоу (всего 17 кадров) в формате swi и swf. Я уже сделал образец нужно его довести до совершенства. - управляемая фото галерея (при наведении мышью на картинку А должна появляться ...Анимация6 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта агенства по трудоустройству гувернанток в Германии. По сути рекрутское агенство со своей пополняемой БД, с поиском, сортировкой. Более детальную информацию предоставлю исполнителю. Данное техническое задание должно быть написанно на английском языке. Оплата производиться по ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно установить, изменить флэш содержание и настроить шаблон джумлы ( подойдет любой другой open source CMS поддерживающий флэш) на хосте заказчика. А также оптимизировать его для поисковиков Сам шаблон вы можете увидеть здесь http://www.templatemonster.com/screenshots/20300/20342.html Нужно: 1) Поставить другие ...Закрыт15 лет назад
- $1000
разыскивается студия для долгосрочного сотрудничества в рамках проекта «Epaper», написания скрипта администрирования, работающего совместно с разработанным нами флеш-просмотрощиком (пример: http://www.opensource-online.de/epaper). Обязателен опыт работы с XML, сервером Apache (настройка и установка на сервер конверторов под Win/Linux ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10000
Наша специализация – разработка онлайн маркетинговых стратегий и концепция современных Интернет- представительств и порталов. Мы активно проводим маркетинговые исследования в областях дизайн, веб- разработка и других смежных областей (Online-Marketing, SEO, CMS и т.д.), знаем наши целевые группы и их потребности. Для ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
для сайта sternbild-sg.de (Joomla 1.0.13) необходимо подобрать и настроить плагины для легкого и качественного размещения на произвольных страницах сайта а) аудио-файлов MP3 (с управлением в виде плейера) б) видеороликов youtubeСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
а именно нужно осуществить следующие задачи: 1) сделать возможным использование мультемидйных возможностей Joomla (автоматический это не идёт нужно найти и установить соответсвующий plugin) 2) настройть полнофункциональную работу сайта Ссылка на сайт здесь: http://sternbild-sg.de/ Без предоплаты!Завершен16 лет назад
- $5000
Шаблонный сайт пример http://turaero.com/ На него нужен движок с юзерским интерфейсом для чайнков, но в тоже время с хорошей статистикой посещаемости сайта. А главное там должен фиксироваться IP номер и отображаться стастистика захода по страннам ...Веб-программирование43 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт должен продвигатся по следующим ключевым словам (приблизительные, я их спецом еще не подберал): 1) перевозка автомобилей в Казахстан 2) перевозка автомобилей в Киргизию-Бишкек 3) перевозка автомобилей в Россию 4) перевозка автомобилей 5) перевозка в Казахстан Сайт будет создаватся ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5000
Ищем студии для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере вэб дизайна и вэб програмирования. Мы работаем на немецком рынке и у нас есть постоянные заказы. Нам нужны реальные студии с реальным портфолио. Посмотрите пожалуйста ...Завершен17 лет назад
- $250
Подробное описание смотрите в приложении. Только безопасные методы оплаты через weblancer или после завершения работы. НИ КАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ!Прочее13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт "под ключ" для агенства по трудоустройству зарубежом. Конечно с цмс, и БДСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужно сделать дизайн для турфирмы + верстку 2-х страниц. Дизайн должен интергрироваться с цмсЗавершен18 лет назад
- $100
Требуется собственно разработанный цмс для обновления содержания сайта (добавление и удаление страниц, внесение картинок и текстовой информации). Также для управления БД услуг.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт18 лет назад
Вёртска 20 страниц в htmlHTML-верстка28 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
только текст. Это вебформуляр онлайн надо будет при заполнении чтобы он в Pdf формате загружалсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Магазин торгует продуктами питанияДизайн сайтов20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
разработка дизайнаЗакрыт18 лет назад