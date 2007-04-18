rymax

Максим rymax

 
45 летШвейцария/Цюрих
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Уникальные технологии в СЕО

Гарантия результата вот что главное.

Отзывы фрилансеров
webandr84
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
0 баллов
13 лет назад
Нужно сайт на друпале, верстка в CSS. Инсталяция.
Была проделана работа по сайту http://visageperfekt.de/ Работа не была оплачена. После требований оплатить заказчик перестал отвечать на письма и сообщения. Была просьба оплатить хоть часть от начальной суммы, но заказчик rymax (rymax) проигнорировал эту просьбу. Не советую с ним работать.
tobayo
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
$140
10 баллов
15 лет назад
Установить, изменить флеш содержание и настроить
Всё путём, работал по пост-оплате, не подвели. Рассчитались полностью и в срок.
Вот этот сайт http://hausmeisterservice-hn.de/ он сделал о качестве работы можете судить сами. Работа была выполнена с серьёзными косяками. А именно не корректно отображался сайт. Кроме того, исполнитель отказался присылать исходники. Похоже что он сам эту работу не выполнял, а перепродал кому то другому.
Ответный отзыв
Joker84
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужно доработать сайт на движке Joomla
Понравилось работать. Человек знает чего хочет. поставил задачу четко и ясно
Выполнил работы быстро, качественно и без предоплаты. Мне понравилось с ним работать ! Рекомендую
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$299
10 баллов
17 лет назад
Сайт для молодежного клуба
Отличный заказчик. Всегда есть четкое техническое задание. Оплата в полном объеме и своевременно.
Он умеет хорошую работу за реальгые деньги и короткие сроки сделать. Молодец!
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Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$300
10 баллов
17 лет назад
Сайт для туристического агенства
Работа сделана на одном дыхании. Побольше бы таких клиентов.
Могу только по лагодарить за хорошую работу! Быстро и качественно!
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