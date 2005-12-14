dudulo

Гость dudulo

 
50 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фирменный стиль компании для китайских клиентов

    $500

    ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВТЕ ЦЕНУ И СРОК Есть макет бренд бука в pdf формате. Включает в себя логотип брошюры зажигалки визитки письма штендеры сайт одна страница Надо сделать точно такой же только для нашей компании У нас есть логотип ...

    Тексты для сайта
    Фирменный стиль11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бренд Бук для китайцев

    $500

    Есть макет бренд бука в pdf формате. Включает в себя логотип брошюры зажигалки визитки письма штендеры сайт одна страница Надо сделать точно такой же только для нашей компании У нас есть логотип несколько буклетов тексты и сайт на ...

    Тексты для сайта
    Фирменный стиль3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать дизайн сайта

    $500

    v&gt; вот наш сайт www.russiarepresent.com v&gt; сайт на 2 языках английский и китайский это 17 страниц текста надо сделать новый дизайн дизайн должен вызывать доверие посетителей по типу визитная карточка плюс сейчас он очень экономичный и вставить новые фото там в jpeg частично ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    18 лет назад