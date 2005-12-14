ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВТЕ ЦЕНУ И СРОК Есть макет бренд бука в pdf формате. Включает в себя логотип брошюры зажигалки визитки письма штендеры сайт одна страница Надо сделать точно такой же только для нашей компании У нас есть логотип ...
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- $500Фирменный стиль11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть макет бренд бука в pdf формате. Включает в себя логотип брошюры зажигалки визитки письма штендеры сайт одна страница Надо сделать точно такой же только для нашей компании У нас есть логотип несколько буклетов тексты и сайт на ...Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
v> вот наш сайт www.russiarepresent.com v> сайт на 2 языках английский и китайский это 17 страниц текста надо сделать новый дизайн дизайн должен вызывать доверие посетителей по типу визитная карточка плюс сейчас он очень экономичный и вставить новые фото там в jpeg частично ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт18 лет назад