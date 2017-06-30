Эффективное ведение учета бухгалтерии онлайн. Регистрация и ликвидация ИП, ООО.
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Составление и сдача отчетности онлайн. Заполнение всех видов налоговых деклараций. Составление и сдача "Нулевой" отчетности, декларации 3-НДФЛ. Оформление ЭЦП.
Регистрация, ликвидация ООО, ИП.
Опыт работы более 8 лет.
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Бухгалтерские услуги
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