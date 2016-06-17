dymons

Дмитрий Емельянов dymons

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь разработкой сайтов с 2015 года, но мой путь как WEB – разработчика начался в недалеком 2013 году, когда на первом курсе университета мы по информатике проходили HTML / CSS / PHP. Год занимался версткой исключительно для себя, было интересно попробовать себя в новом деле. Мне нравится заниматься фрилансом, создавать сайты и отправлять их в бурные воды современного Интернета. Фриланс всё больше увлекает и становится всё более и более доминирующей деятельностью в моей жизни.

С недавних пор начал интегрировать версту в популярную CMS MODX. В течении полу года разрабатываю на ней Landing Page, блоги. Успешно в своей работе внедряю такие фреймоврки как Gulp, Sass, Emmet, которые позволяю верстать легко и быстро, тратя время на версту значительно меньше, если бы это было без них.

PHPHTMLCSSMODXSASSGulp
Отзывы заказчиков
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка макета bootstrap3 + less
Все сделано хорошо и вовремя. Знает модные технологии вроде gulp и sass.
Приятно работать с понимающим человеком. Спасибо Виталию за проект. Приятное сотрудничество. четкое ТЗ, оплата в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
mix76
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Верстка страницы
Все отлично! Спасибо!
Рад был сотрудничеству, за грамотно поставленную задачу и оперативную проверку работы.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $12
от 2 дней
нет рейтинга