Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь разработкой сайтов с 2015 года, но мой путь как WEB – разработчика начался в недалеком 2013 году, когда на первом курсе университета мы по информатике проходили HTML / CSS / PHP. Год занимался версткой исключительно для себя, было интересно попробовать себя в новом деле. Мне нравится заниматься фрилансом, создавать сайты и отправлять их в бурные воды современного Интернета. Фриланс всё больше увлекает и становится всё более и более доминирующей деятельностью в моей жизни.

С недавних пор начал интегрировать версту в популярную CMS MODX. В течении полу года разрабатываю на ней Landing Page, блоги. Успешно в своей работе внедряю такие фреймоврки как Gulp, Sass, Emmet, которые позволяю верстать легко и быстро, тратя время на версту значительно меньше, если бы это было без них.