Не смотря на возникшие, не предвиденные трудности, работа была выполнена в срок и на высоком уровне. Отличный специалист, хорошо знающий своё дело. Руководство компании выражает свою искреннюю благодарность! Желаем Вам, Николай успехов и благополучия!