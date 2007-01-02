dzhus

Николай Джус dzhus

 
49 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов
$50
10 баллов
18 лет назад
Профессиональная настройка сервера Windows 2003
Не смотря на возникшие, не предвиденные трудности, работа была выполнена в срок и на высоком уровне. Отличный специалист, хорошо знающий своё дело. Руководство компании выражает свою искреннюю благодарность! Желаем Вам, Николай успехов и благополучия!
spx
125 лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Настройка cisco (adsl-modem)
Профессиональный подход, оперативность выполнения работы, постоянная доступность в сети. Рекомендую!
Заказчик четко поставил цель задания Очень удобно когда заказчик постоянно на связи
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