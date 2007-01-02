Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Не смотря на возникшие, не предвиденные трудности, работа была выполнена в срок и на высоком уровне. Отличный специалист, хорошо знающий своё дело. Руководство компании выражает свою искреннюю благодарность! Желаем Вам, Николай успехов и благополучия!
$20
10 баллов
18 лет назад
Профессиональный подход, оперативность выполнения работы, постоянная доступность в сети. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик четко поставил цель задания Очень удобно когда заказчик постоянно на связи