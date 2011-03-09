dzib

Иванов dzib

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Реферат по полиграфии

    $10

    Тема на украинском: «Дослідження фізико-механічних та репродукційно-графічних сластивостей фотополімерних штампів для гарячого тиснення фольгою» Тип: referat Объем: 40 листов А4 кеглем шрифта 14 пунктов, полуторный. Срок: 2 недели ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Donate система

    $10

    Нужно создать Donate систему для игрового сервера LA2 на основе http://smscoin.com/info/smskey/ Страничка должна только выполнять 1 mysql запрос в базу, относительно имени игрока (выдача постоянного приза) . Простой скрипт, но с максимальной защитой от ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по полиграфии-2

    $8

    Предмет: ТВ тары и упаковки Тема на украинском : «пoлiмернi матeрiали для вигoтoвлення мякoї тари» Тип: referat Объем: 10-20 листов А4 кеглем шрифта 12 пунктов. Срок: Должен быть готов в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по полиграфии

    $8

    Предмет: ТВ тары и упаковки Тема на украинском : «Cyчаснi тeндeнцiї вuготовлення висiкального ycтаткyвання» Тип: referat Объем: 10-20 листов А4 кеглем шрифта 12 пунктов. Срок: Должен быть готов в суботу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по полиграфии

    $10

    Предмет: ТВ тары и упаковки Тема на украинском : «Сучасні тенденції у вигтовленні паковань в Україні та світі» Тип: referat Объем: 10-20 листов А4 кеглем шрифта 12 пунктов. Срок: 1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Реферат по полиграфии
Чудовий і професійний роботодавець. Дякую за надану можливість працювати. Рекомендую
Людина працює швидко, якісно і завжди на звязку, роботою задоволений.
Ответный отзыв
Kiev_2010
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Реферат по полиграфии-2
Как всегда только положительные впечатления!!!!!!!!!!
Как всегда выполнено отлично и в сроки
Ответный отзыв
Kiev_2010
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Реферат по полиграфии
Работа с этим Заказчиком - одно удовольствие!
Все сделано хорошо и во время
Ответный отзыв
Kiev_2010
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Реферат по полиграфии
Приятное сотрудничество! Конкретное задание, моментальная оплата. Рекомендую!
Спасибо за работу, реферат был выполнен вовремя и согласно требованиям
Ответный отзыв