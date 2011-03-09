Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Ольга – старательный, грамотный, ответственный и надёжный автор. С благодарностью за сотрудничество рекомендую всем серьёзным заказчикам!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество!
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделано все отлично и в срок. Выявлены все недостатки все сделано очень отвественно! Очень доволен работой Ольги! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Даниил - замечательный работодатель, а самое главное просто хороший человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:-))))
$8
10 баллов
13 лет назад
Как всегда выполнено отлично и в сроки
Ответный отзыв
Как всегда только положительные впечатления!!!!!!!!!!
$8
10 баллов
13 лет назад
Все сделано хорошо и во время
Ответный отзыв
Работа с этим Заказчиком - одно удовольствие!
$8
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу, реферат был выполнен вовремя и согласно требованиям
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество! Конкретное задание, моментальная оплата. Рекомендую!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#48
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $5
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нет отзывов
от $10
от 1 дня
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