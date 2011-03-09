Kiev_2010

Ольга Kiev_2010

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий!
Отзывы заказчиков
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Ольга Ольга (Kiev_2010)
Ольга – старательный, грамотный, ответственный и надёжный автор. С благодарностью за сотрудничество рекомендую всем серьёзным заказчикам!
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Забить цены на hdlrussia.ru
Сделано все отлично и в срок. Выявлены все недостатки все сделано очень отвественно! Очень доволен работой Ольги! Всем рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Даниил - замечательный работодатель, а самое главное просто хороший человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:-))))
Ответный отзыв
dzib
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Реферат по полиграфии-2
Как всегда выполнено отлично и в сроки
Как всегда только положительные впечатления!!!!!!!!!!
Ответный отзыв
dzib
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Реферат по полиграфии
Все сделано хорошо и во время
Работа с этим Заказчиком - одно удовольствие!
Ответный отзыв
dzib
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Реферат по полиграфии
Спасибо за работу, реферат был выполнен вовремя и согласно требованиям
Приятное сотрудничество! Конкретное задание, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
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