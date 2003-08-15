Создание моделей под игру или приложения. Возможно создание модели для сайтов. Все делается с нуля в программе Blender, Substance painter и Photoshop. Работаю с разными текстурами, как со сканами, так и с процедурными материалами. В зависимости от потребности и сложности проекта имеется возможность получить рендер с нескольких ракурсов.
Главное, что требуется от клиента, это сформулированное Техническое задание, в рамках которого, и будут воплощены все задумки. Если нужна мебель, оргтехника или другой перечень техники, то в идеале было иметь чертежи или фото в хорошем качестве. Но и на одной мысли тоже можно сделать многое.
От сложности и объема работы буду зависеть сроки выполнения задания. Сроки могут быть обговорены при заказе.
Структура заказа:
1. После обсуждения ваших пожеланий в ТЗ, приступаю к моделированию сцены или объекта.
2. Даю черновые изображения для согласования с вами дальнейшего производства. (На данном этапе вносятся бесплатные правки)
3. Рендер изображения или видеоряда (С возможностью анимирования)
На данном этапе правки в проекте только платные, за исключением обговоренных деталей на первоначальном обсуждении тз.
Портфолио
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