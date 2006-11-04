I’m looking for a person, team or company experienced in conducting internet marketing research to fulfil joint project. The purpose of the project is to evaluate the situation on the mobile software market. ...
- Анализ рынка2 заявкиЗакрыт18 лет назад
I’m looking for a team or company that would be attracted to the project of Encrypted Storage engine development. By this project team or company should perform: 1. Develop detailed specification by the project ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Разработка специализированной программной утилиты (реверс инжениринг) Нужен профессионал или команда для разработки специализированной программной утилиты. Утилита предназначена для раскодировки базы данных, получения данных из нее, конвертирование полученных сведений в формат MS Access (.mbd). ...Прикладное ПО31 заявкаЗакрыт19 лет назад
- $1000
Нужен профессионал или команда для разработки специализированной программной утилиты. Утилита предназначена для серфинга наперед заданного списка url-ресурсов, поиска по ключевым словам, сбора информации на этих ресурсах, ее анализа и передачи данных для дальнейшей обработки. ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт19 лет назад
Техническая поддержка, тестирование и багфиксинг программного продукта. Компания ищет профессионалов для технической поддержки тестирования и багфиксинга программного продукта. Продукт предназначенный для очистки и исправления ошибок, оптимизации структуры системного реестра Windows. При условии ...Системное программирование13 заявокЗакрыт19 лет назад