e-tenders

Гость e-tenders

 
125 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

n/a

  • Mobile Software Markting Research

    I’m looking for a person, team or company experienced in conducting internet marketing research to fulfil joint project. The purpose of the project is to evaluate the situation on the mobile software market. ...

    Анализ рынка2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Encrypted Storage

    I’m looking for a team or company that would be attracted to the project of Encrypted Storage engine development. By this project team or company should perform: 1. Develop detailed specification by the project ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка специализированной программной утилиты

    $1000

    Разработка специализированной программной утилиты (реверс инжениринг) Нужен профессионал или команда для разработки специализированной программной утилиты. Утилита предназначена для раскодировки базы данных, получения данных из нее, конвертирование полученных сведений в формат MS Access (.mbd). ...

    Прикладное ПО31 заявка
    Закрыт
    19 лет назад

  • Специализированая програмная утилита (поиск в Web)

    $1000

    Нужен профессионал или команда для разработки специализированной программной утилиты. Утилита предназначена для серфинга наперед заданного списка url-ресурсов, поиска по ключевым словам, сбора информации на этих ресурсах, ее анализа и передачи данных для дальнейшей обработки. ...

    HTML
    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Тестирование и багфиксинг прог. продукта

    Техническая поддержка, тестирование и багфиксинг программного продукта. Компания ищет профессионалов для технической поддержки тестирования и багфиксинга программного продукта. Продукт предназначенный для очистки и исправления ошибок, оптимизации структуры системного реестра Windows. При условии ...

    Системное программирование13 заявок
    Закрыт
    19 лет назад