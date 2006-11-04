Нужен профессионал или команда для разработки специализированной программной утилиты. Утилита предназначена для серфинга наперед заданного списка url-ресурсов, поиска по ключевым словам, сбора информации на этих ресурсах, ее анализа и передачи данных для дальнейшей обработки. ...