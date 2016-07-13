Движок вордпресс. Библиотека фото не видит положенные физически в папку файлы, а подгрузить не работает. Поломалось после отката резервной копии.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
7 лет назад
Движок вордпресс. Библиотека фото не видит положенные физически в папку файлы, а подгрузить не работает. Поломалось после отката резервной копии.
Привет! Есть у нас простой сайтик, тематика - силовая техника. нужно добавить 1 типичную страницу с формой обратной связи где будут текстовые поля + кнопка загрузки фоток. страница нужна под акцию, человек фотается с нашим товаром и участвует ...