easyvertex

Буран Алекс easyvertex

 
NaN летСША/Нью-Йорк
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Компания занимающаяся разработкой и продвижением веб-сайтов.

  • Логин система - интранет

    Ищу опытную и толковую команду веб-программистов, способных создать в сжатые сроки логин систему для внештатных сотрудников переводческого бюро: http://www.translation-services-usa.com/ Система должна содержать много технических примочек и разного рода фич. Кандидаты должны быть хорошо технически подкованы, владеть ...

    PHPMySQLCSSPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    Редизайн сайта для бюро переводов на базе SSI, PHP, MySQL web2.0 www.translation-services-usa.com Писать на [email protected] Требования: 1. Полный редизайн сайта используя флэш и shtml технологии 2. Создание простого, приятного и понятного интерфейса 3. Грамотно интегрировать affiliate program на определенных страницах (собирать cookies) 4. ...

    PHPMySQLДизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать флеш меню

    $20

    Флэшка взята с сайта шаблона. Все уже обновлено, кроме логотипа. Логотип изменен, но подсветка его осталась как в оригинале. Нужен человек, который может "привязать" подсветку в новому логотипу. Работы на пять минут. Нужно только обладать ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание форума на vBulletin

    Ищем фрилансера на временную работу по установке и настройке форума на движке: vBulletin®. Опыт подобной работы необходим. Присылайте ваши предложения и расценки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Менеджер Контента/Веб-мастер

    $500

    В компанию EasyVertex требуется опытный веб-мастер для постоянной удаленной работы. В задачи входит поиск и подбор статей в Интернете, пополнении и обновлении сайтов, а также разработка новых сайтов под ключ. Необходим опыт удаленной работы, скоростной ...

    PHPJavascriptHTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-мастер/Менеджер Контента

    $500

    Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...

    PHPHTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-мастер/Менеджер Контента

    $500

    Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...

    PHPHTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб-мастер для поддержки сайтов

    $500

    Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Веб-мастер для поддержания и обновления сайтов

    В американскую компанию EasyVertex требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад