easyvertex

Флэшка взята с сайта шаблона. Все уже обновлено, кроме логотипа. Логотип изменен, но подсветка его осталась как в оригинале. Нужен человек, который может "привязать" подсветку в новому логотипу. Работы на пять минут. Нужно только обладать ...