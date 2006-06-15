Ищу опытную и толковую команду веб-программистов, способных создать в сжатые сроки логин систему для внештатных сотрудников переводческого бюро: http://www.translation-services-usa.com/ Система должна содержать много технических примочек и разного рода фич. Кандидаты должны быть хорошо технически подкованы, владеть ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Редизайн сайта для бюро переводов на базе SSI, PHP, MySQL web2.0 www.translation-services-usa.com Писать на [email protected] Требования: 1. Полный редизайн сайта используя флэш и shtml технологии 2. Создание простого, приятного и понятного интерфейса 3. Грамотно интегрировать affiliate program на определенных страницах (собирать cookies) 4. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Флэшка взята с сайта шаблона. Все уже обновлено, кроме логотипа. Логотип изменен, но подсветка его осталась как в оригинале. Нужен человек, который может "привязать" подсветку в новому логотипу. Работы на пять минут. Нужно только обладать ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищем фрилансера на временную работу по установке и настройке форума на движке: vBulletin®. Опыт подобной работы необходим. Присылайте ваши предложения и расценки.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
В компанию EasyVertex требуется опытный веб-мастер для постоянной удаленной работы. В задачи входит поиск и подбор статей в Интернете, пополнении и обновлении сайтов, а также разработка новых сайтов под ключ. Необходим опыт удаленной работы, скоростной ...Закрыт17 лет назад
- $500
Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...Закрыт17 лет назад
- $500
Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...Закрыт18 лет назад
- $500
Требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания скриптов и блогов, Photoshop, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
В американскую компанию EasyVertex требуется опытный веб-мастер для работы над поддержанием и обновлением сайтов. Сайты на английском языке, поэтому владение английским должно быть на высоком уровне. Обязательно знание HTML (в кодовом режиме), PHP для написания ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад