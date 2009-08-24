edesign

Андрей edesign

 
36 летРоссия/Саров
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Портфолио по сайтам можно скачать тут: http://sarov.ws/downloads/portfolio.rar

Отзывы заказчиков
xkspy
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Готовый компонент и модуль доработать для joostins
Данный исполнитель ответственно отнеся к выполнению работы (задания), учел все пожелания и исправления в задании, корректно и вжатые сроки все выполнил. Очень хорошо разбирается дело, за которое взялся, корректен в общении и не придирчив, что так же очень радует. Человек поработал на совесть...
Все довольно четко, быстро и корректно. Было приятно работать. Рекомендую.
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griefmus
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$300
0 баллов
14 лет назад
Проект хостинг сервиса (аренда серверов)
Человек просто пропал.
Fantasy-game
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нарезать и сверстать под php-nuke
Сделал все намного быстрее, уже к вечеру того же дня была готова верстка. Все быстро и без лишних разговоров, а главное качественно. +10
Все четко и по делу. Приятно сотрудничать.
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