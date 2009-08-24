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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Данный исполнитель ответственно отнеся к выполнению работы (задания), учел все пожелания и исправления в задании, корректно и вжатые сроки все выполнил. Очень хорошо разбирается дело, за которое взялся, корректен в общении и не придирчив, что так же очень радует. Человек поработал на совесть...
Ответный отзыв
Все довольно четко, быстро и корректно. Было приятно работать. Рекомендую.
$300
0 баллов
14 лет назад
Человек просто пропал.
$30
10 баллов
14 лет назад
Сделал все намного быстрее, уже к вечеру того же дня была готова верстка. Все быстро и без лишних разговоров, а главное качественно. +10
Ответный отзыв
Все четко и по делу. Приятно сотрудничать.