Проект интерьера квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт37 заявок433 просмотра
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Требуется разработка интерьера квартиры. Мебелировка планируется в стиле икея.

План в приложении.

12 лет назад
edesign
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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