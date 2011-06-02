Дизайн интерьера + экстерьера + нейминг фастфуда

Задача - нарисовать экраны на фото интерьера, как это будет после их установки, чтобы клиент наглядно видел, что он получит в результате. Видеостены собираются из панелей Samsung-460UT (http://nbooks.net/market/samsung/paneli_u/samsung_syncmaster_460ut-2/) 03062011088.jpg В-Стена 3х3 (напольная) на стойках Самсунг + 1 ...