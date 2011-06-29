Отрисовка проекта - срочно!

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$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен2 заявки298 просмотров
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Задача - нарисовать экраны на фото интерьера, как это будет после их установки, чтобы клиент наглядно видел, что он получит в результате.

Видеостены собираются из панелей Samsung-460UT (http://nbooks.net/market/samsung/paneli_u/samsung_syncmaster_460ut-2/)

03062011088.jpg

В-Стена 3х3 (напольная) на стойках Самсунг + 1 фальш-панель по высоте (схема приложена)

Размеры стены (ШхВ) = 7 х 3 м

Ставить симметрично по горизонтали, уровень нижнего уровня В-Стены 90 см, верх - как получится по масштабу.

По хорошему, просили стойку из дерева или задрапировать под дерево, цвет стойки Самсунг - черная (темно-серая), но имеетли смысл делать это на фото, т.к. придётся потом поставлять стойку деревянного цвета, что не возможно.

Людей с фото - прошу убрать.

Другие фото подобных проектов можно посмотрть тут

http://smartservices.ru/rent/videowall/lfd_panel_arenda_samsung_460ut-2/

Внешний вид стойки тут: http://www.samsunglfd.com/news/newsView.do?newsId=5

и тут: http://www.samsunglfd.com/product/accList.do?cateSeq=Acc&accCateSeq=24

462-UT2 - стойка напольная, высота 47 см

462-DS - дополнительная фальш-панель, увеличивает высоту подъёма на 42 см

Фальш-панель тут: http://www.samsunglfd.com/upload/product/file/Dummy_stand_Quick-setup_091016[1263345514978product].pdf

Панелей с размерами тут: http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/digital-display/lcd-panels/LH46CKQLBB/CI/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification

Нарисовать в макс близком маштабе к реалиям.

Жду вопросов, предложений.

12 лет назад
JohnFisher
Евгений 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
_korvin_
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана суперкачественно! Очень доволен сотрудничеством
Чрезвычайно понравилось работать с Евгением. Четко поставленные цели, приятное общение, быстрая оплата.
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