Нужно нарисовать диваны в разных ракурсах, в 3д http://www.wmebli.com.ua/ru/catalog/suchasni_2/maks_4.html простые диваны 10 штук моделей примерно 15$ за одну модель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн квартиры - 2 комнаты, холл, ванная, туалет, кухня и коридор. Нужно предложить решение по перепланировке помещения. Также предложить технические решения - кондиционирование/вентиляция, расположение шкафов-купе, и т.п. Квартира должна быть функциональной.
Квартира 4-х комнатная, в двух комнатах ремонт сделан.
Просьба сразу указывать условия работы.
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