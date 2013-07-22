Дизайн квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен10 заявок295 просмотров
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Необходим дизайн квартиры - 2 комнаты, холл, ванная, туалет, кухня и коридор. Нужно предложить решение по перепланировке помещения. Также предложить технические решения - кондиционирование/вентиляция, расположение шкафов-купе, и т.п. Квартира должна быть функциональной.

Квартира 4-х комнатная, в двух комнатах ремонт сделан.

Просьба сразу указывать условия работы.

13 лет назад
Perepechin
Александр 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tkdiz
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$2800
45 дней
Спасибо за выполненную работу! Мы с женой получили то что хотели - хорошо проработанный проект, уютные планировки, нестандартное решение пространства на кухне которое решило проблемы компоновки.
Спасибо за интересную задачу и готовность рассматривать нестандартные решения! Было очень комфортно работать, постановка задачи четкая, оплата своевременная, коммуникация удобная - через любые доступные каналы. рада, что хозяева довольны моей работой. очень рекомендую работать с Александром.
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