Визуализировать в 3D MAX и V-ray несколько комнат

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок246 просмотров
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Здравствуйте. Нужно доделать курсовой проект по дизайну интерьеров.

Имеется файл 3DMAX 2011 с частичной мебелью, нужно наложить текстуры и сделать нужное освещение и добавить немного необходимой мебели и аксессуаров, подробнее в приложенном файле.

На выходе нужно 6 рендеров сцен помещений хорошего качества, чтобы распечаталось на А3.

Срок 5 дней. Предоплата возможна исполнителю webmoney.

Предлагайте цену.

13 лет назад
forpgs
Роман 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nik_n_2002
Никита 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$180
5 дней
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