Визуализировать в 3D MAX и V-ray несколько комнат

Здравствуйте. Нужно доделать курсовой проект по дизайну интерьеров.

Имеется файл 3DMAX 2011 с частичной мебелью, нужно наложить текстуры и сделать нужное освещение и добавить немного необходимой мебели и аксессуаров, подробнее в приложенном файле.

На выходе нужно 6 рендеров сцен помещений хорошего качества, чтобы распечаталось на А3.

Срок 5 дней. Предоплата возможна исполнителю webmoney.

Предлагайте цену.