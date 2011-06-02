Дизайн-проект квартиры

$2500
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт24 заявки386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить дизайн-проект квартиры площадью около 100м2.

12 лет назад
Andrey_Yashin
Андрей Яшин 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание интерьера гостиной 50 м

    Требуется создание интерьера гостиной( объем работы-50м).Интерьер в стиле арт-деко. Много предметов интерьера уже куплено, выбраны полы- требуется дизайнерсоке видение-необходимо все раставить, дополнить и подобрать цветовые решения стен. Все подготовительные работы уже выполнены,в том числе ...

    Интерьеры и Экстерьеры21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн банкетной комнаты

    $100

    Маленькое помещеньице 18 квадратов.Существующая отделка-пол,стены,потолок не меняется. Надо поставить стол,стулья(покажу какие),повесить светильники,телевизор,зеркало.Кой-какой декор на стены(заплатки из обоев).Часа на 2 работа максимум.Стоит 2000р.Кто возьмется?...Денег больше нету,бюджет утвержден.

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн квартиры

    Необходим дизайн квартиры - 2 комнаты, холл, ванная, туалет, кухня и коридор. Нужно предложить решение по перепланировке помещения. Также предложить технические решения - кондиционирование/вентиляция, расположение шкафов-купе, и т.п. Квартира должна быть функциональной. Квартира 4-х комнатная, в ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визуализировать в 3D MAX и V-ray несколько комнат

    Здравствуйте. Нужно доделать курсовой проект по дизайну интерьеров. Имеется файл 3DMAX 2011 с частичной мебелью, нужно наложить текстуры и сделать нужное освещение и добавить немного необходимой мебели и аксессуаров, подробнее в приложенном файле. На выходе ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественные визуализации для полиграф. каталога

    Здравствуйте! Надо сделать 30 качественных визуализаций интерьера в фотошопе для полиграфического каталога. Разрешение 300 dpi, размер по меньшей стороне 14 см. Изображения для визуализации будут предоставлены и интерьеры тоже есть. Работа самая элементарная: поставить картинку ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление торговых точек

    Добрый день, Наша компания - является крупным производителем молока в Свердловской области. Помимо молочного производства у нас также есть своя розничная сеть в Екатеринбурге - более 10 торговых точек торгующих молоком (киоски и молочные отделы в магазинах ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для кафе

    Доброго время суток ! В руки попало вот такое заведение аля кафе (фотки в приложении). В итоге нужен полный редизайн + кафе расширяется на 200 кв. со стороны летней площадки - нужен дизайн и по возможности. Итак ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад