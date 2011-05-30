Создание интерьера гостиной 50 м

Нужно нарисовать диваны в разных ракурсах, в 3д http://www.wmebli.com.ua/ru/catalog/suchasni_2/maks_4.html простые диваны 10 штук моделей примерно 15$ за одну модель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание интерьера гостиной( объем работы-50м).Интерьер в стиле арт-деко.
Много предметов интерьера уже куплено, выбраны полы- требуется дизайнерсоке видение-необходимо все раставить, дополнить и подобрать цветовые решения стен. Все подготовительные работы уже выполнены,в том числе и эл.разводка.
Интересует стоимость работы.
Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио, условия сотрудничества и сроки работы. Бюджет не определен.
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