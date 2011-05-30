Создание интерьера гостиной 50 м

Требуется создание интерьера гостиной( объем работы-50м).Интерьер в стиле арт-деко.

Много предметов интерьера уже куплено, выбраны полы- требуется дизайнерсоке видение-необходимо все раставить, дополнить и подобрать цветовые решения стен. Все подготовительные работы уже выполнены,в том числе и эл.разводка.

Интересует стоимость работы.

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио, условия сотрудничества и сроки работы. Бюджет не определен.