Дизайн интерьера косметологического салона

Задача - нарисовать экраны на фото интерьера, как это будет после их установки, чтобы клиент наглядно видел, что он получит в результате. Видеостены собираются из панелей Samsung-460UT (http://nbooks.net/market/samsung/paneli_u/samsung_syncmaster_460ut-2/) 03062011088.jpg В-Стена 3х3 (напольная) на стойках Самсунг + 1 ...
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Здравствуйте!
Нужно нарисовать дизайн-проект косметологического салона. План реконструкции и расстановки оборудования дадим. Дадим идеи, наброски, образцы того, что нравится. Останется немного вашей идеи и реализация в 3д.
Прошу указать стоимость за м2 и срок разработки 1 помещения (например холл)
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