Основная специализация:интерьерная и предметная визуализация,моделинг.

Образование: 2004-2010г.- Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (бывший Художественно- промышленный институт), факультет «Дизайна», Специализация: «Промышленный дизайн»

Опыт работы в области дизайна: c 2006 года.

2010г- на данный момент дизайнер-визуализатор в студии дизайна (область дизайна интерьера и архитектуры) г.Харьков.

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов (Web-design), включает в себя разработку макета (ряда макетов различных по назначнию страниц), если необходимо разработка элементов фирменного стиля для сайта и последующая порезка для верстки.

Выполнен дизайн сайта www.spyshop.com.ua (сайт дорабатывается на данный момент)

http://www.citynet.kharkov.ua

www.riverpokerclub.net.

Выполнено ряд проектов 3D визуализаций.

Владение ПК: Autocad, Archicad, CorelDRAW, Adobe Photoshop,Illustrator, 3dsMax и Vray-профессиональный уровень (моделинг,текстурирование, визуализация),изучала SolidWork, выполняла рад баннеров(GIF анимация)

Победитель конкурса предметного дизайна Vodoparad Student Concept-2009г, Vodoparad Student Concept-2010.

Контактная информация: Тел.: 066 245 31 51 e-mail : [email protected]

[email protected]