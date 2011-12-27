liza_demeneva

Елизавета liza_demeneva

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Основная специализация:интерьерная и предметная визуализация,моделинг.

Образование: 2004-2010г.- Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (бывший Художественно- промышленный институт), факультет «Дизайна», Специализация: «Промышленный дизайн»

Опыт работы в области дизайна: c 2006 года.

2010г- на данный момент дизайнер-визуализатор в студии дизайна (область дизайна интерьера и архитектуры) г.Харьков.

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов (Web-design), включает в себя разработку макета (ряда макетов различных по назначнию страниц), если необходимо разработка элементов фирменного стиля для сайта и последующая порезка для верстки.

Выполнен дизайн сайта www.spyshop.com.ua (сайт дорабатывается на данный момент)

http://www.citynet.kharkov.ua

www.riverpokerclub.net.

Выполнено ряд проектов 3D визуализаций.

Владение ПК: Autocad, Archicad, CorelDRAW, Adobe Photoshop,Illustrator, 3dsMax и Vray-профессиональный уровень (моделинг,текстурирование, визуализация),изучала SolidWork, выполняла рад баннеров(GIF анимация)

Победитель конкурса предметного дизайна Vodoparad Student Concept-2009г, Vodoparad Student Concept-2010.

Контактная информация: Тел.: 066 245 31 51 e-mail : [email protected]

[email protected]

Дизайн сайтаAutoCADCorelDRAWIllustratorArchiCADPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$30
10 баллов
12 лет назад
Визуализация санузла
Спасибо,отличный исполнитель, красивые визуализации.Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество.Рекомендую.Оплата всегда в срок.
Ответный отзыв
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$7
10 баллов
12 лет назад
Проект для Деменевой Елизаветы
Спасибо за исполненные корректировки по проекту.
Советую заказчика.
Ответный отзыв
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$59
10 баллов
12 лет назад
Визуализация спальни по чертежам, фото
Спасибо Елизавете за визуализацию спальни. Рекомендую.
Рекомендую.
Ответный отзыв