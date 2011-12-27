Образование: 2004-2010г.- Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (бывший Художественно- промышленный институт), факультет «Дизайна», Специализация: «Промышленный дизайн»
Опыт работы в области дизайна: c 2006 года.
2010г- на данный момент дизайнер-визуализатор в студии дизайна (область дизайна интерьера и архитектуры) г.Харьков.
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов (Web-design), включает в себя разработку макета (ряда макетов различных по назначнию страниц), если необходимо разработка элементов фирменного стиля для сайта и последующая порезка для верстки.
Выполнен дизайн сайта www.spyshop.com.ua (сайт дорабатывается на данный момент)
Выполнено ряд проектов 3D визуализаций.
Владение ПК: Autocad, Archicad, CorelDRAW, Adobe Photoshop,Illustrator, 3dsMax и Vray-профессиональный уровень (моделинг,текстурирование, визуализация),изучала SolidWork, выполняла рад баннеров(GIF анимация)
Победитель конкурса предметного дизайна Vodoparad Student Concept-2009г, Vodoparad Student Concept-2010.
Контактная информация: Тел.: 066 245 31 51 e-mail : [email protected]
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