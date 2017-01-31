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Кто я такой?

Меня зовут Тимофей, здравствуйте!

Что я умею:

- Создавать Landing Page (одностраничные целевые страницы)

- Настраивать системы Веб-аналитики, создавать конверсионные, ретаргетинговые цели, фильтры.

- Проводить сплит-тестирование (a/b-тесты, mvt-тесты) элементов сайта и рекламных компаний.

- Создавать, настраивать, вести эффективные рекламные кампании в Я.Директе.

Мое образование:

- Диплом высшего учебного заведения по профильной специальности "Маркетинг в электронной коммерции"

- Сертификат о прохождении курсов по "Информационным технологиям"

- Сертификат о прохождения курсов по "SEO (поисковая оптимизация)"

- Сертификат продвинутого уровня SEO от Sbup.com (http://prntscr.com/brwdwe)

- Сертификат специалиста Яндекса. (http://prntscr.com/brwe9f)

Контекстная реклама:

- Произвожу первоначальный сбор ключевых слов с помощью транспонированной матрицы.

- Составляю семантическое ядро для рекламной кампании от 400 до 5 000 ключевых запросов в зависимости от специфики сферы.

- Составляю рекламные обращения к клиенту по модели потребительского поведения AIDA.

- Провожу сплит-тестирование заголовков, текстов, быстрых ссылок, изображений для создания идеальной конверсионной модели объявления под ваш бизнес.

- Составляю от 400 объявлений в рекламной компании с использованием всех конкурентных преимуществ.

- Настраиваю UTM-метки для отслеживания эффективности объявлений, площадок, изображений.

- Снижаю стоимость клика, благодаря релевантным объявлениям на поиске.

- Произвожу анализ эффективности работы рекламной компании с учетом необходимых маркетинговых показателей (Прибыльность, рентабельность, индекс окупаемости инвестиций, конверсия, доходность, выручка)

- Провожу аудит рекламный кампаний.