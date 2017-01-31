Кто я такой?
Меня зовут Тимофей, здравствуйте!
Что я умею:
- Создавать Landing Page (одностраничные целевые страницы)
- Настраивать системы Веб-аналитики, создавать конверсионные, ретаргетинговые цели, фильтры.
- Проводить сплит-тестирование (a/b-тесты, mvt-тесты) элементов сайта и рекламных компаний.
- Создавать, настраивать, вести эффективные рекламные кампании в Я.Директе.
Мое образование:
- Диплом высшего учебного заведения по профильной специальности "Маркетинг в электронной коммерции"
- Сертификат о прохождении курсов по "Информационным технологиям"
- Сертификат о прохождения курсов по "SEO (поисковая оптимизация)"
- Сертификат продвинутого уровня SEO от Sbup.com (http://prntscr.com/brwdwe)
- Сертификат специалиста Яндекса. (http://prntscr.com/brwe9f)
Контекстная реклама:
- Произвожу первоначальный сбор ключевых слов с помощью транспонированной матрицы.
- Составляю семантическое ядро для рекламной кампании от 400 до 5 000 ключевых запросов в зависимости от специфики сферы.
- Составляю рекламные обращения к клиенту по модели потребительского поведения AIDA.
- Провожу сплит-тестирование заголовков, текстов, быстрых ссылок, изображений для создания идеальной конверсионной модели объявления под ваш бизнес.
- Составляю от 400 объявлений в рекламной компании с использованием всех конкурентных преимуществ.
- Настраиваю UTM-метки для отслеживания эффективности объявлений, площадок, изображений.
- Снижаю стоимость клика, благодаря релевантным объявлениям на поиске.
- Произвожу анализ эффективности работы рекламной компании с учетом необходимых маркетинговых показателей (Прибыльность, рентабельность, индекс окупаемости инвестиций, конверсия, доходность, выручка)
- Провожу аудит рекламный кампаний.