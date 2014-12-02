Анализ трафика и поведения пользователей. Знаю, как сделать + к вашей конверсии

Имею опыт работы с самыми разнообразными проектами - от сайтов-портфолио до букмекерских контор, так как уже несколько лет работаю в агентстве.

С 2013 года - Сертифицированный специалист Google Analytics, c 2014 - Google Adwords.

Какие работы я выполняю:

- Настройка Google Analytics (*расширенная, в связке с собственным программистом) и Яндекс Метрики. В первую очередь основные настройки счетчиков + цели.

- Анализ трафика на сайт (имейл рассылки, партнерских программ, контекстной рекламы, медийной и т.д.)

- Анализ поведения пользователя, как при помощи таблиц с данными, так и используя визуальные инструменты Яндекс Метрики

- Проведение А/B и многовариантного тестирования

- Аудит контекстной рекламы. Насколько оптимально с точки зрения минимальной цены клика, максимально высокой позиции, организован ваш аккаунт

- Функциональный аудит сайта

- Интеграция систем статистики с системами отслеживания звонков

- Настройка ремаркетинга через Google Analytics, VK, Facebook

- Ведение и анализ эффективности контекстной рекламы

*расширенная настройка включает в себя создание и интеграцию пользовательских параметров и показателей, импорт различных данных в Google Analytics (о расходах, о доходах и т.д.), настройка обычной электронной торговли и расширенной, настройка фильтров, настройка групп контента и многое другое.