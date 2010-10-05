egorpromo

Егор egorpromo

 
42 годаРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Вёрстка и программирование сайтов на php-фреймворке

HTML-вёрстка (на дивах или таблицах) + javascript

PHP-программирование с использованием PHP-фреймворка

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http://www.free-lance.ru/users/egorpromo81

http://freelance.ru/users/egorpromo/

http://dalance.ru/users/egorpromo/

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Мой емейл: [email protected] - это предпочтительный способ связи

skype: egorpromo

icq: egorpromo

PHPJavascriptHTMLСайт на PHP
Отзывы заказчиков
mikolashenderovi
Шендерович 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Ошибка 404 - Написать правильно в htaccess
Быстренько и аккуратненько. Спасибо за работу. При необходимости продолжу сотрудничество.
Заказчик хороший. Никаких проблем не возникло.
Ответный отзыв
pabe
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Сверстать 2 страницы из псд в хтмл
Очень качественная работа! Всем рекомендую!
Заказчик написал обо мне отзыв, как я и просил, но деньги за работу платить не собирается. Говорит что оплатит в "течении 3 часов", или "завтра утром", но так работу и не оплатил, хотя прошло 5 дней с того момента, как я дал свои реквизиты. Больше никогда для данного человека работу выполнять не буду.
Ответный отзыв
TyreIndex
Юрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$20
9 баллов
13 лет назад
Граббинг xml
Работа выполнена с незначительными задержками и мелкими правками. В отличии от некоторых других фрилансеров, Егор был на связи и терпеливо отвечал на глупые вопросы. И, то важно, как просил, с описанием пользования скриптом "для блондинок". В результате доволен и буду обращаться повторно
Хороший заказчик и платит как надо
Ответный отзыв
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Проблема с .htaccess файлом.
Профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию.Отличный специалист и человек! Взялся за очень сложный код, сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать впредь.
cheche
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Дружинина Егора (egorpromo)
Настоящий мастер своего дела, сделал работу оперативно и качественно, за умеренную плату! Выполняет проекты на 110% ! Рекомендую всем!
HTML-верстка
5 отзывов
от $20
от 2 дней
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