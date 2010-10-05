Вёрстка и программирование сайтов на php-фреймворке
HTML-вёрстка (на дивах или таблицах) + javascript
PHP-программирование с использованием PHP-фреймворка
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http://www.free-lance.ru/users/egorpromo81
http://freelance.ru/users/egorpromo/
http://dalance.ru/users/egorpromo/
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Мой емейл: [email protected] - это предпочтительный способ связи
skype: egorpromo
icq: egorpromo
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Портфолио
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- Вёрстка двух страниц для сайта mnogo-raznogo.ru177 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
Быстренько и аккуратненько. Спасибо за работу. При необходимости продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Никаких проблем не возникло.
$17
10 баллов
13 лет назад
Очень качественная работа! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик написал обо мне отзыв, как я и просил, но деньги за работу платить не собирается. Говорит что оплатит в "течении 3 часов", или "завтра утром", но так работу и не оплатил, хотя прошло 5 дней с того момента, как я дал свои реквизиты. Больше никогда для данного человека работу выполнять не буду.
$20
9 баллов
13 лет назад
Работа выполнена с незначительными задержками и мелкими правками. В отличии от некоторых других фрилансеров, Егор был на связи и терпеливо отвечал на глупые вопросы. И, то важно, как просил, с описанием пользования скриптом "для блондинок". В результате доволен и буду обращаться повторно
Ответный отзыв
Хороший заказчик и платит как надо
$3
10 баллов
13 лет назад
Профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию.Отличный специалист и человек! Взялся за очень сложный код, сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать впредь.
$35
10 баллов
13 лет назад
Настоящий мастер своего дела, сделал работу оперативно и качественно, за умеренную плату! Выполняет проекты на 110% ! Рекомендую всем!
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5 отзывов
от $20
от 2 дней
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