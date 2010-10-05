Заказчик написал обо мне отзыв, как я и просил, но деньги за работу платить не собирается. Говорит что оплатит в "течении 3 часов", или "завтра утром", но так работу и не оплатил, хотя прошло 5 дней с того момента, как я дал свои реквизиты. Больше никогда для данного человека работу выполнять не буду.