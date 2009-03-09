Профессионально работаю контент-менеджером, копирайтером и модератором на протяжении 2-х лет. Работал и продолжаю работать над следующими проектами: http://football.ua/, http://sexcore.ru/, http://redvanov.net/, http://voronezhpoker.com/ и многими другими. Образование высшее: специализация психология. В совершенстве владею английским языком. Качество и оперативность работы гарантирую.