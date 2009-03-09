egunie

Евгений Цой egunie

 
42 годаУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Профессионально работаю контент-менеджером, копирайтером и модератором на протяжении 2-х лет. Работал и продолжаю работать над следующими проектами: http://football.ua/, http://sexcore.ru/, http://redvanov.net/, http://voronezhpoker.com/ и многими другими. Образование высшее: специализация психология. В совершенстве владею английским языком. Качество и оперативность работы гарантирую.

Отзывы заказчиков
Ordalia
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума автомобильной тематики
Работа выполнена быстро, качественно, в срок. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, оплата быстрая. Рекомендую как честного и надежного человека!
Ответный отзыв