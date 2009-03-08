Специалист по скрытому и вирусному маркетингу в социальных сетях

Рассматриваю любые предложения в Social Media Marketing, в частности создание разметки разделов и наполнение форумов, составление рекомендаций по развитию форумов, работа в блогосфере, профессиональное административное управление форумом с нуля на постоянной основе.