Ordalia

Наталья Гончарова Ordalia

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Специалист по скрытому и вирусному маркетингу в социальных сетях

Рассматриваю любые предложения в Social Media Marketing, в частности создание разметки разделов и наполнение форумов, составление рекомендаций по развитию форумов, работа в блогосфере, профессиональное административное управление форумом с нуля на постоянной основе.

  • Персональный скин phpBB3

    Установлен форум phpBB3. Требуется индивидуальный скин в корпоративных цветах. Предложения в личку и почту игнорирую и отклоняю, пожалуйста, сроки, стоимость и обязательно примеры работ указывайте здесь.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание минипортала

    Основные модули: новости статьи библиотека каталог галерея интернет-магазин (с автоматизированной системой оплаты) авторизация (профиль, личный кабинет, внутренняя почта) внутренняя баннерная система подписка на новости, rss форма обратной связи Основные требования: профессиональная система управления сайтом (bitrix, joomla, mambo, DLE и аналогичные не предлагать) простота в управлении контентом (дружественный ...

    JoomlaБитриксDLEСайт на JoomlaФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума автомобильной тематики

    Срочно нужно несколько человек из УКРАИНЫ для наполнения форума автомобильной тематики. Каждому отдельному исполнителю необходимо: - зарегистрировать на форуме и оформить (аватаром, подписью) 10 профилей. - опубликовать тематические посты, создавая новые темы и имитируя общение ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
AMBUSADOR
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Персональный скин phpBB3
Адекватный, положительный заказчик. Чётко знает чего хочет но прислушивается к мнению исполнителя, приятно было работать. Всегда буду рад помочь ещё.
С задачей справился замечательно и раньше срока - опыт работы сразу чувствуется. Обязательно буду еще обращаться.
Ответный отзыв
kor-a
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума автомобильной тематики
Отличный заказчик, желания формулирует четко и ясно, легко идет на контакт, оплачивает работу вовремя. Рекомендую работать с Натальей.
Работа выполнена очень качественно и в срок. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
egunie
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума автомобильной тематики
Прекрасный заказчик, оплата быстрая. Рекомендую как честного и надежного человека!
Работа выполнена быстро, качественно, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв