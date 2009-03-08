Установлен форум phpBB3. Требуется индивидуальный скин в корпоративных цветах. Предложения в личку и почту игнорирую и отклоняю, пожалуйста, сроки, стоимость и обязательно примеры работ указывайте здесь.
Рассматриваю любые предложения в Social Media Marketing, в частности создание разметки разделов и наполнение форумов, составление рекомендаций по развитию форумов, работа в блогосфере, профессиональное административное управление форумом с нуля на постоянной основе.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Основные модули: новости статьи библиотека каталог галерея интернет-магазин (с автоматизированной системой оплаты) авторизация (профиль, личный кабинет, внутренняя почта) внутренняя баннерная система подписка на новости, rss форма обратной связи Основные требования: профессиональная система управления сайтом (bitrix, joomla, mambo, DLE и аналогичные не предлагать) простота в управлении контентом (дружественный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Срочно нужно несколько человек из УКРАИНЫ для наполнения форума автомобильной тематики. Каждому отдельному исполнителю необходимо: - зарегистрировать на форуме и оформить (аватаром, подписью) 10 профилей. - опубликовать тематические посты, создавая новые темы и имитируя общение ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад