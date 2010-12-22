AMBUSADOR

Алексей Гончаров AMBUSADOR

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-мастеринг, программирование, вёрстка

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novy.tv

ntn.tv

liniakino.com

fabrika.novy.tv

fz2.novy.tv

dogicat.org

posnayko.com

dila.com.ua

  • Бэкграунд для сайта

    Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими. То что есть: http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно... Соответственно так оно выглядит на сайтах: http://www.e-dach.com.ua/ http://www.e-okna.com.ua/ http://www.e-teplo.com.ua/ Тема нового сайта - фасады. Изображение должно располагаться идентично примерам, в определённой области, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка пакета изображений ImageMagick, mogrify.

    В директории лежат файлы загруженные скриптом. Без расширений. Там есть и доки, и пдфы, и прочий хлам, но большая часть конечно изображения. Нужно эти изображения ужать по качеству, и возможно по размеру. Так: mogrify -resize 60x60% ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аудит/настройка системы безопасности. FreeBSD

    $50

    Есть веб сервер под управлением FreeBSD, недавно он был взломан, система нашпигована хакерскими закладками. Варианты: 1. Провести аудит на существующей системе, почистить, поставить/настроить немножко ПО для защиты. 2. Если первый вариант не даёт гарантий или совсем всё ...

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Бэкграунд для сайта
Спасибо за сотрудничество.
Быстро и правильно уловил суть требуемого. Всё сделал быстро и качественно, учёл все пожелания и изменения. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Аудит/настройка системы безопасности. FreeBSD
Очень приятный адекватный заказчик
Всё сделал хорошо и быстро. Вычистил сервер, настроил безопасность, обновил ПО и прочие мелочи. Спасибо, буду обращаться ещё :)
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