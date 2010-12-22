Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими. То что есть: http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно... Соответственно так оно выглядит на сайтах: http://www.e-dach.com.ua/ http://www.e-okna.com.ua/ http://www.e-teplo.com.ua/ Тема нового сайта - фасады. Изображение должно располагаться идентично примерам, в определённой области, ...
Web-мастеринг, программирование, вёрстка
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- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
В директории лежат файлы загруженные скриптом. Без расширений. Там есть и доки, и пдфы, и прочий хлам, но большая часть конечно изображения. Нужно эти изображения ужать по качеству, и возможно по размеру. Так: mogrify -resize 60x60% ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть веб сервер под управлением FreeBSD, недавно он был взломан, система нашпигована хакерскими закладками. Варианты: 1. Провести аудит на существующей системе, почистить, поставить/настроить немножко ПО для защиты. 2. Если первый вариант не даёт гарантий или совсем всё ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Быстро и правильно уловил суть требуемого. Всё сделал быстро и качественно, учёл все пожелания и изменения. Доволен сотрудничеством.
$50
10 баллов
13 лет назад
Очень приятный адекватный заказчик
Ответный отзыв
Всё сделал хорошо и быстро. Вычистил сервер, настроил безопасность, обновил ПО и прочие мелочи. Спасибо, буду обращаться ещё :)