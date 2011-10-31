Бэкграунд для сайта

Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими.

То что есть:

http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg

http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg

http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно...

Соответственно так оно выглядит на сайтах:

http://www.e-dach.com.ua/

http://www.e-okna.com.ua/

http://www.e-teplo.com.ua/

Тема нового сайта - фасады. Изображение должно располагаться идентично примерам, в определённой области, и растворяясь уходить в фон. Желательно чтобы был цветной, или с каким-то фильтром кирпичного оттенка.

Логотип: http://www.e-fasad.com.ua/i/logo.png

Слоган не нужен.