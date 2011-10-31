Бэкграунд для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки219 просмотров

Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими.

То что есть:

http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg

http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg

http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно...

Соответственно так оно выглядит на сайтах:

http://www.e-dach.com.ua/

http://www.e-okna.com.ua/

http://www.e-teplo.com.ua/

Тема нового сайта - фасады. Изображение должно располагаться идентично примерам, в определённой области, и растворяясь уходить в фон. Желательно чтобы был цветной, или с каким-то фильтром кирпичного оттенка.

Логотип: http://www.e-fasad.com.ua/i/logo.png

Слоган не нужен.

14 лет назад
AMBUSADOR
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и правильно уловил суть требуемого. Всё сделал быстро и качественно, учёл все пожелания и изменения. Доволен сотрудничеством.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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