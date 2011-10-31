Здравствуйте! Нужно сделать дизайн 2х небольших сайтов. 1. Это промосайт для новой технологии комнат психологической разгрузки. Там нужно сделать красивую главную страницу, чтобы передавала атмосферу комнаты. +внутренню страницу, ...
Бэкграунд для сайта
Нужен тематический бэкграунд в шапку сайта, по аналогии с уже существующими.
То что есть:
http://www.e-dach.com.ua/i/bg/bg_header.jpg
http://www.e-okna.com.ua/i/bg/bg_header.jpg
http://www.e-teplo.com.ua/i/bg/bg_header.jpg - этот не ахти конечно...
Соответственно так оно выглядит на сайтах:
Тема нового сайта - фасады. Изображение должно располагаться идентично примерам, в определённой области, и растворяясь уходить в фон. Желательно чтобы был цветной, или с каким-то фильтром кирпичного оттенка.
Логотип: http://www.e-fasad.com.ua/i/logo.png
Слоган не нужен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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