Дизайн 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок289 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать дизайн 2х небольших сайтов.

1. Это промосайт для новой технологии комнат психологической разгрузки.

Там нужно сделать красивую главную страницу, чтобы передавала атмосферу комнаты. +внутренню страницу, где информация о решении красиво разложена на блоки.

2. Евент портал. Здесь основная задача сдлать главную стрнаницу, где будет находиться поисковикам по евентам. Фактически это будет основная страница сайта. +внутренню страницу, где будет уже подробная информация по конкретному евенту.

По обоим порталам есть ТЗ и скетчи, подробности в личке.

С уважением, Георгий

14 лет назад
otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$630
20 дней
Работаю с Анной не первый раз и как всегда, очень доволен работой. С ней приятно работать и результаты работы радуют. Причем, один из дизайнов на этот раз был заказан для нашего проекта, к таким проектам всегда относишся критичнее, по нему не было ни одной корректировки, Анна попала точно в 10ку.
Очень рада нашему сотрудничеству, все как всегда просто супер! =) Буду счастлива поработать с вами снова

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать макет сайта

    Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 главной страницы сайта

    $100

    ЗАЯВКИ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прилагается ТЗ, по которому нужно нарисовать дизайн сайта. Только 1 главная страница как концептуальный дизайн, внутренние не нужны. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы туристического сайта

    Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн главной странички сайта туристической тематики. Шапкой сайта будет стилизованная карта «шелкового пути». Иллюстрация будет в изометрии, с 3D крепостями и минаретами. Направление север-юг – компас. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка готового дизайна сайта

    $100

    Задачи по изменению дизайна: Есть готовый дизайн в исходниках (PSD) - необходимо его доработать \ переработать в соответствии с требованиями 1. Меняем имя сайта.. вместо benstop.by будет www.golodanet.by ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обновление существующего сайта

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Нашей компании необходимо обновить сайт в соответствии с современными тенденциями. Адрес сайта www.teksan.kz Либо просто обновить дизайн того что существует либо обновить дизайн вместе со структурой сайта. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина (каталога)

    Нужен легкий дизайн. Простой но со вкусом. Цветовая гамма легкая, в светлых тонах, что-то ненапряжное, в стиле Apple(http://www.apple.com/) но с ориентацией на название домена (utki.com.ua). Примерное ТЗ в аттачментах. Предлагайте цены.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад