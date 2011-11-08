Дизайн 2-х сайтов

Здравствуйте!

Нужно сделать дизайн 2х небольших сайтов.

1. Это промосайт для новой технологии комнат психологической разгрузки.

Там нужно сделать красивую главную страницу, чтобы передавала атмосферу комнаты. +внутренню страницу, где информация о решении красиво разложена на блоки.

2. Евент портал. Здесь основная задача сдлать главную стрнаницу, где будет находиться поисковикам по евентам. Фактически это будет основная страница сайта. +внутренню страницу, где будет уже подробная информация по конкретному евенту.

По обоим порталам есть ТЗ и скетчи, подробности в личке.

С уважением, Георгий