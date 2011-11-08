Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ...
Дизайн 2-х сайтов
Здравствуйте!
Нужно сделать дизайн 2х небольших сайтов.
1. Это промосайт для новой технологии комнат психологической разгрузки.
Там нужно сделать красивую главную страницу, чтобы передавала атмосферу комнаты. +внутренню страницу, где информация о решении красиво разложена на блоки.
2. Евент портал. Здесь основная задача сдлать главную стрнаницу, где будет находиться поисковикам по евентам. Фактически это будет основная страница сайта. +внутренню страницу, где будет уже подробная информация по конкретному евенту.
По обоим порталам есть ТЗ и скетчи, подробности в личке.
С уважением, Георгий
Выбранный исполнитель
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