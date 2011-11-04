Дизайн 1 главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок281 просмотр

ЗАЯВКИ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

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Прилагается ТЗ, по которому нужно нарисовать дизайн сайта. Только 1 главная страница как концептуальный дизайн, внутренние не нужны.

Материалы и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/diz-ice.zip

Рассмотрю кандидатов с портфолио (смотрю на почерк) и отзывами (хотя бы парочка).

Ваша цена и сроки. Если указываете цену в USD - рассматриваю буквально как USD по текущему курсу на момент оплаты (НЕ WMZ!!). Оплачиваю в WMR.

Без предоплаты.

Заявки буду подробно смотреть сегодня с 20 до 21 часа по Москве, оставляйте свои предложения сразу с ценой и сроком! Желательно в это время быть тоже на связи для уточнений.

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$90
3 дня
Обратилась к Алине первый раз и рада что угадала. Хороший стиль, интересные идеи, серьезная проработка дизайна, по всем пунктам браво. С удовольствием еще обращусь!
Елена отличный заказчик. Чётко ставит задачу, отвечает на все вопросы, оплачивает быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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