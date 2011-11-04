Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/ Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ...
Дизайн 1 главной страницы сайта
ЗАЯВКИ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
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Прилагается ТЗ, по которому нужно нарисовать дизайн сайта. Только 1 главная страница как концептуальный дизайн, внутренние не нужны.
Материалы и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/diz-ice.zip
Рассмотрю кандидатов с портфолио (смотрю на почерк) и отзывами (хотя бы парочка).
Ваша цена и сроки. Если указываете цену в USD - рассматриваю буквально как USD по текущему курсу на момент оплаты (НЕ WMZ!!). Оплачиваю в WMR.
Без предоплаты.
Заявки буду подробно смотреть сегодня с 20 до 21 часа по Москве, оставляйте свои предложения сразу с ценой и сроком! Желательно в это время быть тоже на связи для уточнений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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