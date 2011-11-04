Дизайн 1 главной страницы сайта

ЗАЯВКИ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫБРАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

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Прилагается ТЗ, по которому нужно нарисовать дизайн сайта. Только 1 главная страница как концептуальный дизайн, внутренние не нужны.

Материалы и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/diz-ice.zip

Рассмотрю кандидатов с портфолио (смотрю на почерк) и отзывами (хотя бы парочка).

Ваша цена и сроки. Если указываете цену в USD - рассматриваю буквально как USD по текущему курсу на момент оплаты (НЕ WMZ!!). Оплачиваю в WMR.

Без предоплаты.

Заявки буду подробно смотреть сегодня с 20 до 21 часа по Москве, оставляйте свои предложения сразу с ценой и сроком! Желательно в это время быть тоже на связи для уточнений.