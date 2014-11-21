ekb-invest

Елена ekb-invest

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
7 баллов
10 лет назад
Написание статей
Написание статей
Приятный в общении заказчик. Елена выдала четкое ТЗ, быстро проверила, осталась довольна работой и оставила положительный отзыв. Вот только оплаты до сих пор нет. Деньги небольшие -- 8уе за одну статью. Обещает, что все должно быть, но больше ждать я не могу: чтобы продолжить работу в сервисе, я должен оставить ответный отзыв. К сожалению, пока он отрицательный. Если оплата все-таки состоится, отзыв, естественно, будет исправлен.
Текст легко читается. С каждым предложением хочется узнать, а что там еще дальше написано ) Работа выполнена быстро и качественно. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв