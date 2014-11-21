ekb-invest

Приятный в общении заказчик. Елена выдала четкое ТЗ, быстро проверила, осталась довольна работой и оставила положительный отзыв. Вот только оплаты до сих пор нет. Деньги небольшие -- 8уе за одну статью. Обещает, что все должно быть, но больше ждать я не могу: чтобы продолжить работу в сервисе, я должен оставить ответный отзыв. К сожалению, пока он отрицательный. Если оплата все-таки состоится, отзыв, естественно, будет исправлен.