ekb-invest

Для тех, кто в теме, в названии проекта сказана вся постановка задачи. Если не понятно, то прошу не тратить ни ваше ни мое время. На вопросы по существу общаемся по телефону/скайпу.
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Мы работаем над созданием и наполнением сайта о самостоятельном туризме. Нужно подобрать для работы эмигрантов из России, которые могут и хотят писать о той стране в которой проживают. По ...Рекрутинг (HR)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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