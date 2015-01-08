ekostroy19

Михаил ekostroy19

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется создать страницу (макет и пример прилагается)

    Здравствуйте. Требуется создать страницу (макет и пример прилагается) хостинг и домен не требуется страница на коком движке или на чем соберется (подробная информация ) размер должен быть ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Емейл маркетинг для строительной фирмы

    Предлагаю сотрудничество по созданию клиентских баз. Меня интересует емейл маркетинг с помощью которого можно выйти на целевую аудиторию 1.поиск емейл адресов посетителей, которые посещали нужные нам сайты 2.программное обеспечение для выполнение этих ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад