ekspert111

Задача вынимать объявления с сайта slando.com.ua Имя -(необязательно) Заголовок Текст объявления Цена Теги — для каждого раздела прописываются мною. Срок размещения объявления 1 месяц. Объявления ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Задача вынимать объявления с сайта slando.com.ua Имя -(необязательно) Заголовок Текст объявления Цена Теги — для каждого раздела прописываются мною. Срок размещения объявления 1 месяц. Объявления ...
Здравствуйте. Нужно создать компонент каталога сайтов для joomla 1.5 Подобный на такой каталог CNCat 4.3.3 http://demo.cn-software.com/ru/