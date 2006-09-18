ekt-nova

Development NOVA ekt-nova

 
NaN летРоссия/Екатеринбург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист-верстальщик

    $350

    Основные обязанности: 1. Верстка сайтов. 2. Написание отдельных модулей для готовой CMS на PHP. 3. Написание "мелких" сайтов на PHP. Приветсвуется зание других языков программирование, желательно знание 1С!

    PHPВерстка сайтаСайт на PHP
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос БД 1С в MySQL

    Требуется написать скрипт, позволяющий переносить БД 1С в БД MySQL... для организации интернет-магазина! Сам знаю, что готовых скриптов куча, но с первого раза как-то не нашел...

    MySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад