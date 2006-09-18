$350
Основные обязанности: 1. Верстка сайтов. 2. Написание отдельных модулей для готовой CMS на PHP. 3. Написание "мелких" сайтов на PHP. Приветсвуется зание других языков программирование, желательно знание 1С!
Прочее2 заявки
Закрыт
17 лет назад
Основные обязанности: 1. Верстка сайтов. 2. Написание отдельных модулей для готовой CMS на PHP. 3. Написание "мелких" сайтов на PHP. Приветсвуется зание других языков программирование, желательно знание 1С!
Требуется написать скрипт, позволяющий переносить БД 1С в БД MySQL... для организации интернет-магазина! Сам знаю, что готовых скриптов куча, но с первого раза как-то не нашел...