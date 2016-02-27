Задача очень простая. 1. Прошу вас зарегистрировать почту seojuice(+символы/цифры по необходимости)@mail.ru На эту почту производить регистрации. 2. Дополнить список сайтов по ссылке ( [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SVnM_TifWvk4T7S_jrcS38a2LzYvANTtD7-zj51kR3A/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SVnM_TifWvk4T7S_jrcS38a2LzYvANTtD7-zj51kR3A/edit#gid=0[/url]) до 100-150 сайтов. Интересуют именно трафиковые сайты с анонсами различных конференций/вебинаров/тренингов/курсов по различным отраслям интернет ...