Копирайтинг, рерайтинг, контент, тексты

Добрый день. Меня зовут Елена. Предлагаю услуги по написанию уникальных статей любой тематики, продающих и рекламных текстов, рерайт, редактирование текста. Могу работать с англоязычными источниками.

Предпочитаемые темы: психология, туризм, маркетинг и продажи, дети, кулинария, праздники и подарки, мода, животные , спорт, дом и рукоделие, а также статьи на ЛЮБЫЕ темы в стиле глянцевых изданий.

Пишу легко, быстро, интересно, интеллигентно и грамотно. Работу сдаю точно в срок. Есть опыт работы с глянцевыми изданиями. Ссылки на примеры работ: http://www.psy-support.ru/category/статьи/ - психология, http://www.psy-support.ru/category/оффтоп/ - прочие темы.

Общение через "приватное сообщение", ICQ, Skype, e-mail - как удобно.

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Образование:

Российский Университет Дружбы Народов, квалификация "Психолог-консультант"

Красноярский Государственный Технический Университет, квалификация "Экономист" по специальности "Информационные системы в экономике"

Профессиональный опыт

Индивидуальное психологическое консультирование

Опыт работы маркетологом, в продажах

Преподавала маркетинговые дисциплины

Подробное резюме могу предоставить по требованию

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"Да пребудет с нами сила"