Хороший специалист, за еду не работает.
проф. навыки:
PHP 5.3+ (OOP, 4+ years experience), Yii, Node.js, Express
HTML 5, CSS 3, JQuery, JavaScript
Sphinx, Redis, MongoDB, MySql, PostgreSQL
Ruby on Rails, Python - базовый
Windows Serwer, Debian, FreeBSD
образование - специалист по базам данных
сайты от 800у.е.
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Отзывы заказчиков
$800
0 баллов
11 лет назад
PHP
Взяв предоплату в размере 200$ в течение месяца рассказывал как хорошо идет разработка и на днях будет "презентация", которая так и не состоялась, сначала по причине "пропавшего света" у субподрядчиков, а затем и сгоревшего компьютера уже у самого Александра. Восстановить данные с жесткого диска он не смог, вернуть предоплату тоже. Ни строки кода за все время не показал, что наводит на мысли о целенаправленном обмане. Крайне не советую к сотрудничеству, потерянное время и деньги.
$800
0 баллов
11 лет назад
Аванс был заплачен, все сроки вышли но ни чего не было сделано!!!! Т.е. вобще ни чего... Кормили меня пустыми обещаниями мол завтра да послезавтра, на этом все закончилось.. Какой мне смысл игнорить разработчика если был заплачен аванс? Только если они ни чего не сделали... На сколько я понял это посредник который перепродает выигранные проекты третьим лицам а не делает сам...
Ответный отзыв
Работали командой над проектом заказчика, получили аванс и все материалы, все было чинно и адекватно. От заказчика были запросы показать проект, наша часть работы в основном в коде, потому показать ее без специальных инструментов не могли, нам пошли на встречу, не стали требовать тут же сделать их видимыми, работа шла отлично. За пять дней до конца срока, заказчик перестал отвечать в скайп. Работа шла, критических запросов не было, мало ли что у человека, не придали значения. Сидим, ждем человека, надо назначить презентацию, показать что сделали, человек в скайпе молчит. Проходит срок проекта, нам влепляют негативный отзыв и обвиняют во всех грехах. Не могу сказать что заказчик поимел нас на большую часть стоимости проекта, но конкретно наше с ним сотрудничество, не состоялось. Дополняю к вашему комментарию Иван. Очень просто. Вы нашли другого исполнителя, и ищете за что слить меня, вот мое мнение, зачем вам это делать. Что касается третьих сторон, у меня сертефикаты, пройденные тесты, выполненные сложные проекты, а у вас только слова. Мы работаем командой, я принимаю в работе непосредственное участие, и в заявке к проекту, вы искали именно таких людей. О игноре заказчиком, готов показать переписку скайпа любому желающему.