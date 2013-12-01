Работали командой над проектом заказчика, получили аванс и все материалы, все было чинно и адекватно. От заказчика были запросы показать проект, наша часть работы в основном в коде, потому показать ее без специальных инструментов не могли, нам пошли на встречу, не стали требовать тут же сделать их видимыми, работа шла отлично. За пять дней до конца срока, заказчик перестал отвечать в скайп. Работа шла, критических запросов не было, мало ли что у человека, не придали значения. Сидим, ждем человека, надо назначить презентацию, показать что сделали, человек в скайпе молчит. Проходит срок проекта, нам влепляют негативный отзыв и обвиняют во всех грехах. Не могу сказать что заказчик поимел нас на большую часть стоимости проекта, но конкретно наше с ним сотрудничество, не состоялось. Дополняю к вашему комментарию Иван. Очень просто. Вы нашли другого исполнителя, и ищете за что слить меня, вот мое мнение, зачем вам это делать. Что касается третьих сторон, у меня сертефикаты, пройденные тесты, выполненные сложные проекты, а у вас только слова. Мы работаем командой, я принимаю в работе непосредственное участие, и в заявке к проекту, вы искали именно таких людей. О игноре заказчиком, готов показать переписку скайпа любому желающему.