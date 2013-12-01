eldi007

Александр eldi007

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Хороший специалист, за еду не работает.

проф. навыки:

PHP 5.3+ (OOP, 4+ years experience), Yii, Node.js, Express

HTML 5, CSS 3, JQuery, JavaScript

Sphinx, Redis, MongoDB, MySql, PostgreSQL

Ruby on Rails, Python - базовый

Windows Serwer, Debian, FreeBSD

образование - специалист по базам данных

сайты от 800у.е.

Портфолио

Отзывы заказчиков

drbot
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$800
0 баллов
11 лет назад
Анонимайзер на С++
PHP
Взяв предоплату в размере 200$ в течение месяца рассказывал как хорошо идет разработка и на днях будет "презентация", которая так и не состоялась, сначала по причине "пропавшего света" у субподрядчиков, а затем и сгоревшего компьютера уже у самого Александра. Восстановить данные с жесткого диска он не смог, вернуть предоплату тоже. Ни строки кода за все время не показал, что наводит на мысли о целенаправленном обмане. Крайне не советую к сотрудничеству, потерянное время и деньги.
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
$800
0 баллов
11 лет назад
Перекроить структуру работы сайта через API.
Аванс был заплачен, все сроки вышли но ни чего не было сделано!!!! Т.е. вобще ни чего... Кормили меня пустыми обещаниями мол завтра да послезавтра, на этом все закончилось.. Какой мне смысл игнорить разработчика если был заплачен аванс? Только если они ни чего не сделали... На сколько я понял это посредник который перепродает выигранные проекты третьим лицам а не делает сам...
Работали командой над проектом заказчика, получили аванс и все материалы, все было чинно и адекватно. От заказчика были запросы показать проект, наша часть работы в основном в коде, потому показать ее без специальных инструментов не могли, нам пошли на встречу, не стали требовать тут же сделать их видимыми, работа шла отлично. За пять дней до конца срока, заказчик перестал отвечать в скайп. Работа шла, критических запросов не было, мало ли что у человека, не придали значения. Сидим, ждем человека, надо назначить презентацию, показать что сделали, человек в скайпе молчит. Проходит срок проекта, нам влепляют негативный отзыв и обвиняют во всех грехах. Не могу сказать что заказчик поимел нас на большую часть стоимости проекта, но конкретно наше с ним сотрудничество, не состоялось. Дополняю к вашему комментарию Иван. Очень просто. Вы нашли другого исполнителя, и ищете за что слить меня, вот мое мнение, зачем вам это делать. Что касается третьих сторон, у меня сертефикаты, пройденные тесты, выполненные сложные проекты, а у вас только слова. Мы работаем командой, я принимаю в работе непосредственное участие, и в заявке к проекту, вы искали именно таких людей. О игноре заказчиком, готов показать переписку скайпа любому желающему.
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