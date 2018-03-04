electroT100

Алекс:Амазон Парсер: - КритерииРанг товара должен быть не ниже 200.000 Парсить необходимо все товары за исключением (игрушек.аккумуляторов) У товара должно быть от 5ти продаж в день Sales Rank выше среднего Товар должен быть без Брэнд Нэйма на картинке Товар должен быть ...