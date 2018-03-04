electroT100

Нужен опытный программист для разработки Cash Back Service. Верстка будет предоставлена. Есть подробное Техническое задание. Возможно дальнейшая поддержка и развитие. Требования: PHP программист, работающий ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $120
Необходимо внести в парсер: задержку, спарсить пару тысяч прокси отсюда http://spys.one/free-proxy-list/RU/ , добавить режим ожидания, добавить возможность начать с определенного места, если парсинг оборвался из-за засчиты на сайте, добавить дополнительный парсинг по конкретному рейсу за ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Алекс:Амазон Парсер: - КритерииРанг товара должен быть не ниже 200.000 Парсить необходимо все товары за исключением (игрушек.аккумуляторов) У товара должно быть от 5ти продаж в день Sales Rank выше среднего Товар должен быть без Брэнд Нэйма на картинке Товар должен быть ...Закрыт7 лет назад
- $400
Требуется удаленный исполнитель, для постоянной работы над проектом, который будет переноситься на Vue CLI. Информационный портал + магазин. Необходимо: - Опыт работы с Vue/Vuex - Умение писать понятный, читаемый код, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
Задача:Каждый участник сообщества может задать вопрос через бота. Бот этот вопрос принимает и записывает в БД. Далее, он отправляет этот вопрос в специальную группу, где находятся те, кто отвечает на вопросы. После того как участники ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Парсер Амазон: Необходимопарсить и распределять товары. Критерии:1. Ранг товара должен быть не выше 40.000 .2. Отсеивать черные и серые, парсить только белые.3. Парсить необходимо все товары,за исключением раздела игрушек ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, мне в команду необходим веб-программист. Я сам являюсь разработчиком, и ищу в первую очередь коллегу и друга, а не работника. Мои условия всегда гибкие, но я требую от человека ответственность, терпение, постоянную связь, и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Движек: Yii2/Работа через Git Задачи по сайту: 1. Нужно выбрать и установить готовое решение по поиску по материалам сайта. Если поиск будет осуществляться по базе данных, как вариант это ...Закрыт7 лет назад
- $50
Задача: Работа через Git/Движек сайта: Yii2/Сайт: http://poiskputi.ru/ Нужно выбрать и установить готовое решение по поиску по материалам сайта. Если поиск будет осуществляться по базе данных, как вариант это решение: https://github.com/Vintage-web-production/yii2-search , но ...Закрыт7 лет назад
- $70
Телеграмм бот связанный с яндекс кассой, на nodejs,python или ruby (на ваш выбор), главное что бы все работало, и без багов. При нажатии на товар в телеграмм группе бот должен переводить на яндекс кассу. После ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад