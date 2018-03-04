electroT100

Николенко Андрей electroT100

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Cash Back Service

    Нужен опытный программист для разработки Cash Back Service. Верстка будет предоставлена.  Есть подробное Техническое задание. Возможно дальнейшая поддержка и развитие. Требования: PHP программист, работающий ...

    LaravelPHPVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести функционал в готовый парсер

    $120

    Необходимо внести в парсер: задержку, спарсить пару тысяч прокси отсюда http://spys.one/free-proxy-list/RU/ , добавить режим ожидания, добавить возможность начать с определенного места, если парсинг оборвался из-за засчиты на сайте, добавить дополнительный парсинг по конкретному рейсу за ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер Амазон

    $400

    Алекс:Амазон Парсер: - КритерииРанг товара должен быть не ниже 200.000 Парсить необходимо все товары за исключением (игрушек.аккумуляторов) У товара должно быть от 5ти продаж в день Sales Rank выше среднего Товар должен быть без Брэнд Нэйма на картинке Товар должен быть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос шаблона на Vue CLI

    $400

    Требуется удаленный исполнитель, для постоянной работы над проектом, который будет переноситься на Vue CLI. Информационный портал + магазин. Необходимо: - Опыт работы с Vue/Vuex - Умение писать понятный, читаемый код, ...

    Vue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бот Telegram

    $200

    Задача:Каждый участник сообщества может задать вопрос через бота. Бот этот вопрос принимает и записывает в БД. Далее, он отправляет этот вопрос в специальную группу, где находятся те, кто отвечает на вопросы. После того как участники ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер Амазон

    $400

    Парсер Амазон: Необходимопарсить и распределять товары. Критерии:1. Ранг товара должен быть не выше 40.000 .2. Отсеивать черные и серые, парсить только белые.3. Парсить необходимо все товары,за исключением  раздела игрушек ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-разработчик

    Здравствуйте, мне в команду необходим веб-программист. Я сам являюсь разработчиком, и ищу в первую очередь коллегу и друга, а не работника. Мои условия всегда гибкие, но я требую от человека ответственность, терпение, постоянную связь, и ...

    CSSHTMLJavaJavaScriptMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновить Сайт (Yii2)

    $350

    Движек: Yii2/Работа через Git Задачи по сайту: 1. Нужно выбрать и установить готовое решение по поиску по материалам сайта. Если поиск будет осуществляться по базе данных, как вариант это ...

    GitHTMLJavaRedisYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск по сайту

    $50

    Задача: Работа через Git/Движек сайта: Yii2/Сайт: http://poiskputi.ru/ Нужно выбрать и установить готовое решение по поиску по материалам сайта. Если поиск будет осуществляться по базе данных, как вариант это решение: https://github.com/Vintage-web-production/yii2-search , но ...

    GitYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Telegramm bot

    $70

    Телеграмм бот связанный с яндекс кассой, на nodejs,python или ruby (на ваш выбор), главное что бы все работало, и без багов. При нажатии на товар в телеграмм группе бот должен переводить на яндекс кассу. После ...

    Node.jsPythonRuby
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

zooZooz
Айдар 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Telegramm bot
Node.jsPythonRuby
Полная оплата в срок + частичная предоплата.
Умничка!
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