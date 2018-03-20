elenanikolaevna_

Елена elenanikolaevna_

 
53 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется прикладной программист

    Необходимо написать и в последствии сопровождать программу для консультирования клиентов в скайп режиме. Программа не сложная по типу "расклада карт". Покажу образец. Оплата договорная.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад