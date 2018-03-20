elenanikolaevna_

Необходима настройка видео канала, монтаж и редактирование видео. Оптимизация видео и его продвижение. Навыки нахождения ключевых запросов. Оплата договорная.
Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходима настройка видео канала, монтаж и редактирование видео. Оптимизация видео и его продвижение. Навыки нахождения ключевых запросов. Оплата договорная.
Необходимо написать и в последствии сопровождать программу для консультирования клиентов в скайп режиме. Программа не сложная по типу "расклада карт". Покажу образец. Оплата договорная.