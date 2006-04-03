С марта 2005 по настоящий момент

Иженер-программист отдела систем управления (Полная занятость)в компании ООО "НПП Лазерные системы".

Описание деятельности компании: ООО НПП «Лазерные системы» является разработчиком и экспортером современной лазерной техники и оборудования с мировым именем.Уже более десяти лет НПП ЛС успешно работает на мировом рынке высоких технологий, выполняя, как правило, уникальные заказы ведущих национальных научных и образовательных центров Китая, Индии, Ирана, Сирии, Израиля, Южной Кореи, Японии.

Участие в проектах:

Госзнак - Ведущий программист проекта по модификации станка пайки филлиграней. Модификация управляющего ПО в соответствии с новой конфигурацией оборудования(C++ Builder6).

Лидар - Участие в научно-техническом обслуживании Мобильного Лидарного Комплекса в Сирии. Модификация программного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика(Delphi 6, C++ Builder 6).

ГосЗнак - Участие в этапе сдачи устройства напайки филиграней для получения водяных знаков на бумаге.

COIL - Перевод интерфейса и модификация ПО управления химическим лазером под другие компоненты. (Delphi 6).

Лидар - Написание ПО автоюстировки зеркал для мобильного лидарного комплекса.( Delphi 6).

СВД - Написание ПО среднего уровня для модуля управления и сбора статистики проекта "Система восстановления давления". Модуль управления и сбора был сделан на основе модулей серии PS1 фирмы FESTO и программировался поседством системы FST4.10

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С октября 2004 по март 2005.

инженер отдела разработки (Полная занятость)

в компании ООО "Квартана", г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: ООО "Квартана" является субподрядчиком ЗАО

"Телэкс" и занимается разработкой оборудования и ПО для ЗАО "Телэкс"

Участие в проектах:

"УАИ" -V.24 -Написание ТЗ и разработка схемы блока. Проект в стадии разводки

печатной платы.

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С ноября 2000 по октябрь 2004 года

инженер отдела разработки (Полная занятость)

в компании ЗАО "Телэкс", г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: Разработка и изготовление телекомуникационного

оборудования.

Должностные обязанности: Участие в проектах:

"Мультиплексор"

-Написание ПО для блока E1(Блок на 8-битном микроконтроллере ATmega103

с использованием FALC22554; программировался с использованием языков

Assembler, C)

Проект заморожен в связи с уходом ведущего инженера.

"Отзвук-Р"

-Написание ПО для блока цифрового интерфейса (УЦИ-М)- модем SHDSL

предназначенный для передачи цифровых сигналов с шины комплекса "Отзвук-Р"

непосредственно по медным парам

(Блок на 8-битном микроконтроллере - AT89s8252 с использованием SOCRATES

PEF22622;

программировался с использованием языка С и компилятора Keil microVision)

Проект успешно завершен.

-Разработка блока "УАИ" -V.24. Написание ТЗ и разработка схемы блока. Проект в

стадии разводки печатной платы.

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С апреля 1999 по ноябрь 2000 года

Инженер-программист (Полная занятость)

в компании Научно-Исследовательский Институт Системотехники (НИИС)-предприятие

холдинговой компании "Ленинец", г. Санкт-Петербург

Описание деятельности компании: Разработка и производство радиоаппаратуры для

авиации и флота

Должностные обязанности: Участие в проектах:

Создание ПО для бортовой РЛС "Новелла" - Написание оконечного графического

интерфейса - обработка данных других блоков и отображение информации на

дисплеях, обработка команд, вводимых с клавиатуры(Блок на скалярном процессоре с

VAX-подобной архитектурой; программировался с использованием языка ассемблер)