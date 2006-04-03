Срочно требуется разработать USB host и программу (т.е. interface & device layer), реализующую обмен данными по интерфейсу USB с конечным устройством. Документация по работе с устройством есть только на function layer. При этом целевой микроконтроллер ...
С марта 2005 по настоящий момент
Иженер-программист отдела систем управления (Полная занятость)в компании ООО "НПП Лазерные системы".
Описание деятельности компании: ООО НПП «Лазерные системы» является разработчиком и экспортером современной лазерной техники и оборудования с мировым именем.Уже более десяти лет НПП ЛС успешно работает на мировом рынке высоких технологий, выполняя, как правило, уникальные заказы ведущих национальных научных и образовательных центров Китая, Индии, Ирана, Сирии, Израиля, Южной Кореи, Японии.
Участие в проектах:
Госзнак - Ведущий программист проекта по модификации станка пайки филлиграней. Модификация управляющего ПО в соответствии с новой конфигурацией оборудования(C++ Builder6).
Лидар - Участие в научно-техническом обслуживании Мобильного Лидарного Комплекса в Сирии. Модификация программного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика(Delphi 6, C++ Builder 6).
ГосЗнак - Участие в этапе сдачи устройства напайки филиграней для получения водяных знаков на бумаге.
COIL - Перевод интерфейса и модификация ПО управления химическим лазером под другие компоненты. (Delphi 6).
Лидар - Написание ПО автоюстировки зеркал для мобильного лидарного комплекса.( Delphi 6).
СВД - Написание ПО среднего уровня для модуля управления и сбора статистики проекта "Система восстановления давления". Модуль управления и сбора был сделан на основе модулей серии PS1 фирмы FESTO и программировался поседством системы FST4.10
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С октября 2004 по март 2005.
инженер отдела разработки (Полная занятость)
в компании ООО "Квартана", г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: ООО "Квартана" является субподрядчиком ЗАО
"Телэкс" и занимается разработкой оборудования и ПО для ЗАО "Телэкс"
Участие в проектах:
"УАИ" -V.24 -Написание ТЗ и разработка схемы блока. Проект в стадии разводки
печатной платы.
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С ноября 2000 по октябрь 2004 года
инженер отдела разработки (Полная занятость)
в компании ЗАО "Телэкс", г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: Разработка и изготовление телекомуникационного
оборудования.
Должностные обязанности: Участие в проектах:
"Мультиплексор"
-Написание ПО для блока E1(Блок на 8-битном микроконтроллере ATmega103
с использованием FALC22554; программировался с использованием языков
Assembler, C)
Проект заморожен в связи с уходом ведущего инженера.
"Отзвук-Р"
-Написание ПО для блока цифрового интерфейса (УЦИ-М)- модем SHDSL
предназначенный для передачи цифровых сигналов с шины комплекса "Отзвук-Р"
непосредственно по медным парам
(Блок на 8-битном микроконтроллере - AT89s8252 с использованием SOCRATES
PEF22622;
программировался с использованием языка С и компилятора Keil microVision)
Проект успешно завершен.
-Разработка блока "УАИ" -V.24. Написание ТЗ и разработка схемы блока. Проект в
стадии разводки печатной платы.
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С апреля 1999 по ноябрь 2000 года
Инженер-программист (Полная занятость)
в компании Научно-Исследовательский Институт Системотехники (НИИС)-предприятие
холдинговой компании "Ленинец", г. Санкт-Петербург
Описание деятельности компании: Разработка и производство радиоаппаратуры для
авиации и флота
Должностные обязанности: Участие в проектах:
Создание ПО для бортовой РЛС "Новелла" - Написание оконечного графического
интерфейса - обработка данных других блоков и отображение информации на
дисплеях, обработка команд, вводимых с клавиатуры(Блок на скалярном процессоре с
VAX-подобной архитектурой; программировался с использованием языка ассемблер)
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад