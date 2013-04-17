Переводчик с/на английский язык

Профессиональный переводчик-фрилансер. Опыт работы на фрилансе составляет 5 лет. Тематика переводов преимущественно техническая, но также работаю с текстами других направлений: общая, юридическая (доверенности, апостили), экономическая (договора, контракты), компьютерная (неуглубленно). Год работала штатным референтом-переводчиком патентного поверенного, следовательно есть достаточный опыт работы с патентными текстами и другой документацией в этой области. Хорошо владею компьютером, продвинутый пользователь сети Интернет. Работаю с текстами как в MS Word, так и в SDL Trados.

Окончила Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, специальность - прикладная лингвистика.

Ищу долгосрочное сотрудничество на удаленной основе.