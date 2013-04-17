eleonora3006

Элеонора eleonora3006

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик с/на английский язык

Профессиональный переводчик-фрилансер. Опыт работы на фрилансе составляет 5 лет. Тематика переводов преимущественно техническая, но также работаю с текстами других направлений: общая, юридическая (доверенности, апостили), экономическая (договора, контракты), компьютерная (неуглубленно). Год работала штатным референтом-переводчиком патентного поверенного, следовательно есть достаточный опыт работы с патентными текстами и другой документацией в этой области. Хорошо владею компьютером, продвинутый пользователь сети Интернет. Работаю с текстами как в MS Word, так и в SDL Trados.

Окончила Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, специальность - прикладная лингвистика.

Ищу долгосрочное сотрудничество на удаленной основе.

Портфолио

Отзывы заказчиков

juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$215
10 баллов
12 лет назад
Перевод статей (ENG – RUS)
Хороший перевод, спасибо.
Приятно работать с этим заказчиком. Своевременная оплата, четкие комментарии.
Ответный отзыв
horstmann
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста на англ. язык и немецкий язык
Быстрая и качественная работа. Спасибо
Приятно иметь дело с этим заказчиком. На вопросы отвечает быстро. Оплату произвел сразу.
Ответный отзыв
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Перевод делового письма
Доволен работой. Рекомендую!
Приятно было работать
Ответный отзыв
Переводы
3 отзыва
от $3
от 2 дней
#141
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#2387
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#4091