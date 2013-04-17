Переводчик с/на английский язык
Профессиональный переводчик-фрилансер. Опыт работы на фрилансе составляет 5 лет. Тематика переводов преимущественно техническая, но также работаю с текстами других направлений: общая, юридическая (доверенности, апостили), экономическая (договора, контракты), компьютерная (неуглубленно). Год работала штатным референтом-переводчиком патентного поверенного, следовательно есть достаточный опыт работы с патентными текстами и другой документацией в этой области. Хорошо владею компьютером, продвинутый пользователь сети Интернет. Работаю с текстами как в MS Word, так и в SDL Trados.
Окончила Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, специальность - прикладная лингвистика.
Ищу долгосрочное сотрудничество на удаленной основе.
Портфолио
- Цех агломерации370 просмотров
Отзывы заказчиков
$215
10 баллов
12 лет назад
Хороший перевод, спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим заказчиком. Своевременная оплата, четкие комментарии.
$6
10 баллов
12 лет назад
Быстрая и качественная работа. Спасибо
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с этим заказчиком. На вопросы отвечает быстро. Оплату произвел сразу.
$25
10 баллов
12 лет назад
Доволен работой. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать
Переводы
3 отзыва
от $3
от 2 дней
#141
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#2387
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#4091