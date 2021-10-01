Таргетолог

Я начинающий таргетолог. Поэтому я заинтересована в том что бы принести вашему бизнесу максимальный доход, так как мне нужны хорошие качественные кейсы для портфолио.

Хочу предложить вам свои услуги:

- Анализ готовности посадочный страницы (блог) к запуску рекламы;

- Настройка, подготовка и подключение к рекламному кабинету Facebook;

- Проработка целевой аудитории;

- Создание рекламных макетов и слоганов (тезисов);

- Создание рекламных кампаний;

- Тестирование групп объявлений;

- Анализ результатов и оптимизация рекламной кампании.

Готова вам помочь с настройкой рекламы и привлечением подписчиков / клиентов и повышение прибыли.

Если вам нужен ответственный таргетолог, который заинтересован и нацелен на увеличение вашей прибыли, увеличение кол-ва подписчиков, клиентов и заявок, готова обсудить все лично