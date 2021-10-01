Я начинающий таргетолог. Поэтому я заинтересована в том что бы принести вашему бизнесу максимальный доход, так как мне нужны хорошие качественные кейсы для портфолио.
Хочу предложить вам свои услуги:
- Анализ готовности посадочный страницы (блог) к запуску рекламы;
- Настройка, подготовка и подключение к рекламному кабинету Facebook;
- Проработка целевой аудитории;
- Создание рекламных макетов и слоганов (тезисов);
- Создание рекламных кампаний;
- Тестирование групп объявлений;
- Анализ результатов и оптимизация рекламной кампании.
Готова вам помочь с настройкой рекламы и привлечением подписчиков / клиентов и повышение прибыли.
Если вам нужен ответственный таргетолог, который заинтересован и нацелен на увеличение вашей прибыли, увеличение кол-ва подписчиков, клиентов и заявок, готова обсудить все лично
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